Federico Lauri “Fashion Style” è un hair stylist di 32 anni originario di Anzio. È conosciuto per essere protagonista del programma su Real Time Il Salone delle Meraviglie, e per ospitare molti vip sulle poltrone delle proprie parrucchiere.

Federico Fashion Style oggi

Federico Lauri nasce in provincia di Roma il 5 ottobre 1989 sotto il segno zodiacale della Bilancia. Fin da piccolo si diverte ad acconciare i capelli della madre, utilizzando stuzzicadenti come forcine.

E a soli 13 anni inizia la sua carriera di hair stylist come assistente parrucchiere presso un barbiere di Anzio. Allora si occupa di fare lo shampoo ai clienti e di altre piccole mansioni. Ma dopo aver terminato la scuola dell’obbligo, lascia gli studi e si concentra del tutto sull’attività di parrucchiere.

Subito dopo aver compiuto 18 anni, Federico Lauri apre il primo negozio ad Anzio. È un successo, e molto presto il ragazzo riesce a dar vita ad altre due parrucchierie: una in Corso Como a Milano, l’altra in Sardegna.

Ma l’ascesa continua, e il giovane acconciatore acquista sempre più popolarità. Riesce in breve tempo ad approdare a Piazza di Spagna, a Roma, dove apre il quarto salone, poi seguito dai punti vendita dell’Eur e di Napoli. Lo raggiungono qui VIP da tutta Italia, come Valeria Marini e Giada Pezzaioli, finché lo contatta Real Time nel 2019. Federico Fashion Style diventa il protagonista del programma Il salone delle meraviglie.

Ballando con le stelle 2021

La sua partecipazione a Ballando con le stelle del 2021, dove è arrivato alla puntata finale assieme alla sua insegnante Anastasia Kuzmina, lo ha consacrato anche come personaggio televisivo. Nel corso del programma ha avuto modo di interagire più volte con Selvaggia Lucarelli, con la quale poi è arrivato ad istaurare un buon rapporto (anche se le premesse non parevano queste).

Federico Fashion Style è gay? La verità

Per il suo modo di vestire eccentrico Federico è stato spesso apostrofato di essere gay per il suo modo di vestire. La sua risposta è arrivata durante la partecipazione ad Oggi è un altro giorno, la trasmissione di Serena Bortone, svelando anche il proprio orientamento sessuale: non è omosessuale ed ha anche una bellissima moglie.

L’acconciatore su Real Time

Le telecamere del programma di Real Time seguono l’acconciatore in una sua giornata tipo. Federico Fashion Style mostra le sue tecniche e sottopone a diversi trattamenti le clienti. Uno dei più famosi è la tintura a base di Nutella o la pratica del Fly To Sky. In quest’ultimo caso i capelli vengono divisi in ciocche e appesi a palloncini ad elio per garantire una decolorazione particolare.

Sulle poltrone dei suoi saloni, nel corso del programma, si siedono tra le altre: Giulia De Lellis, Guendalina Canessa, Giulia Nati e Aida Yespica.

I prezzi del salone di bellezza di Federico Fashion Style

Presso il salone di bellezza dell’Eur, un taglio costa intorno ai 35 euro, mentre per la piega si spendono 25 euro e per l’hair terapy 35 euro. Una maschera ha il prezzo di 30 euro, e il colore è partire da 45 euro (58 senza ammoniaca).

Il trattamento henné è di 60 euro. Se invece provare una delle tecniche ideate da Federico, come il Fly to sky, le cifre cambiano. Le meches si aggirano intorno ai 110 euro, lo shatush parte da 180 euro mentre la decolorazione costa da 90 euro in su. Il listino prezzi tende ad aumentare sensibilmente con le extension dove si parte dai 300 euro fino ad arrivare addirittura ai 1200.

La vita privata: ex moglie e figlia

Federico Lauri è stato insieme da tanti anni con Letizia Porcu, dalla quale si è separato nel 2022 dopo 17 anni. Insieme hanno avuto anche una figlia di nome Sophie Maelle nata nel 2017 grazie all’inseminazione artificiale. Letizia, classe ’90 ed ex studentessa dell’istituto di moda Colonna-Gatti di Nettuno, ha uno shop online di abbigliamento in cui propone abiti scintillanti. La moglie ha 32 anni come il suo compagno e la loro storia dura da più di 10 anni. I due si sono conosciuti nel lontano 2006 e si erano messi insieme nel 2013.

La fine dell’amore con Letizia

Letizia e Federico si sono separati dopo 17 anni, e il rapporto tra lui e la compagna era logoro già da tempo: “Tra me e lei era finita da tempo e non c’era più amore. Da tempo la nostra storia era finita, stavamo insieme per amore di nostra figlia, non eravamo più fidanzati”. “Dopo 17 anni insieme la mia strada e quella di Federico si divide.” – ha scritto anche Letizia sui suoi profili social – “Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita e la felicità di nostra figlia”.

Operazione