Roberta Morise, chi è l’ex compagna di Carlo Conti all’Isola dei Famosi

Chi è Roberta Morise, modella e conduttrice televisiva 36enne ed ex compagna di Carlo Conti. L’affascinante calabrese è un amato personaggio del piccolo schermo. Nel 2022 fa parte del cast di naufraghi dell’Isola dei Famosi.

Nata a Cariati, in provincia di Cosenza, il 13 marzo 1986, Roberta Morise è una nota modella e conduttrice televisiva. Passa la sua infanzia e adolescenza nel paesino di Cirò Marina, in provincia di Crotone.

Fa il suo esordio nel mondo dello spettacolo e della moda nel 2004, con la sua partecipazione a Miss Italia. Si classifica al quinto posto nel concorso di bellezza e comincia a farsi strada in televisione. Partecipa come corista a I raccomandati, talent presentato da Carlo Conti. Il noto conduttore la nota e la porta con se alla trasmissione di fine anno L’anno che verrà.

Negli anni successivi diventa un volto sempre più richiesto sul piccolo schermo.

Partecipa a Starflash e ad Assolutamente e lavora come valletta prima a L’eredità e poi a I migliori anni. Dal 2013 al 2017 è co-conduttrice del documentario motoristico Easy Driver. Trova nuovamente successo come conduttrice prima su Sky Arte, con Sei in un paese meraviglioso, e poi di nuovo in Rai, affiancando Giancarlo Magalli ne I fatti vostri. Nel 2022 torna a L’eredità nel ruolo di valletta per alcune puntate. “È una trasmissione a cui sono molto legata perché ha rappresentato il mio vero debutto televisivo.” -ha raccontato Roberta Morise in un’intervista- “Ho tanti ricordi di quegli anni meravigliosi e tornare in quella modalità mi fa respirare un’area nostalgica.

È passato tanto tempo, la mia carriera è ricca di belle esperienze e spero di poterne avere altrettante in futuro”.

Roberta Morise all’Isola dei Famosi 2022

Roberta Morise è una dei nuovi naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022. La conduttrice ha confermato la sua partecipazione al reality di Ilary Blasi sul suo profilo Instagram, dove ha raccolto oltre 100mila follower. “Abbiamo tolto tacchi, corona e frivolezze” –annuncia l’ex modella- “Ci siamo spogliati degli eccessi e della nostra quotidianità e, da stasera, io e i miei compagni di viaggio vivremo un’avventura unica, forte e irripetibile che, nel bene e nel male, sarà difficile da dimenticare.

Grazie a tutti per l’affetto che mi avete dimostrato e per il sostegno che, sono certa, continuerete a darmi. Sono pronta!”. Morise si è unita agli altri naufraghi il 24 marzo, insieme a Blind e Patrizia Bonetti. Ha sconfitto l’ex gieffina nella prova del fuoco, guadagnandosi l’ingresso ufficiale alla Playa Accoppiada al fianco del rapper milanese.

Vita privata: la relazione con Carlo Conti

Roberta Morise è nota al pubblico anche per essere stata per alcuni anni la compagna di Carlo Conti. La showgirl calabrese è rimasta al fianco del presentatore per diversi anni, fino al 2011. Uno dei motivi della loro separazione è stata la differenza d’età. Lo ha raccontato in un’intervista la stessa Morise: “Tra noi si era creato un rapporto così intenso, quasi da padre e figlia, che la passione pian piano purtroppo è sfumata.

Sarà stata colpa della differenza d’età … L’ho lasciato io e ne ho sofferto molto, non sono stata capace di recuperare e superare la crisi”. In seguito Carlo Conti ha sposato la stilista Francesca Vaccaro.

Conclusa la relazione con il conduttore, Roberta Morise ha poi ritrovato l’amore, come segnalato dai giornali di cronaca rosa italiani. Si è prima avvicinata all’imprenditore Luca Tognola. La coppia ha ufficializzato la relazione nel 2016, ma i due han preso strade diverse tre anni dopo.

Negli anni successivi l’ex modella ha avuto alcuni brevi flirt, prima con Eros Ramazzotti, e poi con Ignazio Boschetto, tenore de Il Volo.