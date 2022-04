Chi sono moglie e figli di Carlo Conti?

Carlo Conti è un conduttore televisivo è stato direttore artistico anche del Festival di Sanremo. Ma chi è la moglie di Carlo Conti? Hanno figli?

Carlo Conti, chi è la moglie

Carlo Conti ha avuto in passato una storia d’amore con Roberta Morise, ex professoressa del programma L’eredità, che però alla fine si è conclusa. Nel 2012, dopo averla frequentata per qualche tempo, si è sposato con la costumista Francesca Vaccaro. Nata nel 1972 in Toscana, la donna è una costumista televisiva e stilista.

Fin da quando era molto piccola ha sviluppato un grande interesse per la moda e per lo stile, tanto da rendere la sua passione un lavoro. Proprio in occasione di eventi di lavoro, in particolare dietro le quinte di Domenica In, ha conosciuto il marito Carlo Conti.

Matrimonio

Carlo Conti e Francesca Vaccaro si sono sposati nel 2012 sulle colline fiorentine. Il loro testimone di nozze è stato Leonardo Pieraccioni, celebre attore toscano e grande amico dello sposo.

Tra i due ci sono undici anni di differenza, ma questo per la coppia non è mai stato un problema tanto che sono davvero molto uniti.

Carlo Conti ha figli?

Carlo Conti e Francesca Vaccaro assieme hanno avuto un figlio, Matteo, nato nel 2014.