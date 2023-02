Il Cantante Mascherato 2023: quando inizia, maschere, personaggi, giuria

Il Cantante Mascherato 2023, quando inizia? Tutto sulle maschere, sui personaggi e sulla nuova giuria dell’ultima edizione del game show diretto da Milly Carlucci. Quali novità ha in serbo la conduttrice per il suo pubblico?

Il Cantante Mascherato 2023, quando inizia la quarta edizione?

Si avvicina sempre di più il ritorno de Il Cantante Mascherato, l’amato talent show diretto da Milly Carlucci, alla sua quarta edizione nel 2023. Lo ha annunciato la stessa conduttrice in un video pubblicato sul profilo Twitter dedicato al programma, dove ha spiegato anche un’intrigante novità di questa nuova edizione. Oltre ai classici artisti in costume, infatti, ogni puntata ospiterà un Mascherato per una notte: “Una mega-maschera nuovissima a forma di cuore. L’ospite d’onore arriva, diamo degli indizi, lo andate a scoprire subito e si smaschera subito quella sera“. L’edizione 2023 del Cantante Mascherato inizierà il prossimo 18 marzo, in prima serata su Rai 1.

Iniziamo con le grandi novità di questa 4^ edizione de #IlCantanteMascherato😍

Tutte le novità: le maschere, i personaggi e la giuria

A parte il Mascherato per una notte nella sua divisa a cuore, il format del programma rimarrà molto simile. Dodici personaggi famosi in misteriosi ed elaboratissimi costumi si esibiranno negli studi del programma, mentre il pubblico a casa cercherà di scoprirne l’identità. Per il momento Milly Carlucci ha svelato due delle dodici maschere: lo Squalo e i Colombi. È confermata anche la squadra di “investigatori”, formata da Sara Di Vaira e Rossella Erra, che aiuterà il pubblico in studio nel decifrare gli indizi dei cantanti mascherati.

Ci sono invece novità per quanto riguarda la giuria. Se da un lato è stata confermata la partecipazione di Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, dall’altro un paio di new entry sostituiranno Arisa e Caterina Balivo, oberate da altri impegni televisivi. Al loro posto parteciperanno al programma Iva Zanicchi, Serena Bortone e Christian De Sica.