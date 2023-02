Chi è il Riccio de Il Cantante Mascherato 2023? Milly Carlucci ha presentato un altro degli artisti in costume che parteciperanno all’ultima edizione dell’amato talent show Rai. Cosa sappiamo di lui? Quali sono i primi indizi?

Chi è il Riccio de Il Cantante Mascherato 2023?

Si avvicina sempre di più il ritorno de Il Cantante Mascherato, l’amato talent show diretto da Milly Carlucci, alla sua quarta edizione nel 2023. Lo ha annunciato la stessa conduttrice in un video pubblicato sul profilo Twitter dedicato al programma, dove ha spiegato anche un’intrigante novità di questa nuova edizione. Oltre ai classici artisti in costume, infatti, ogni puntata ospiterà un Mascherato per una notte: “Una mega-maschera nuovissima a forma di cuore. L’ospite d’onore arriva, diamo degli indizi, lo andate a scoprire subito e si smaschera subito quella sera“. L’edizione 2023 del Cantante Mascherato inizierà il prossimo 18 marzo, in prima serata su Rai 1. Giorno dopo giorno, la conduttrice sta svelando le maschere dei dodici artisti misteriosi in gara, una delle quali è il Riccio. Cosa sappiamo di lui?

L’indizio di Milly Carlucci: “È spinoso, ma tenero!”

Nel video di presentazione della maschera del Riccio, Milly Carlucci ha mostrato un bozzetto del costume e ha lasciato qualche vago indizio sulla sua vera identità per il pubblico a casa: “Un altro indovinello! Chi sono? Chi sono io?”. La conduttrice ha provato a collegare la maschera alla personalità dell’artista: “Allora il Riccio è spinoso quando si chiude, ma è tenero perché la pancia è tenerissima. Un animaletto con questo musino così dolce!”. Il cameramen coglie l’occasione per scherzare: “È Mughini!”. Chi si nasconderà davvero dietro la maschera?