Chi è Caterina Balivo: marito, laurea, separazione della nuova giudice de Il Cantante Mascherato

Chi è Caterina Balivo: la presentatrice di origini napoletane sarà protagonista come giudice nella terza edizione del programma musicale de “Il Cantante Mascherato” su Rai1.

Chi è Caterina Balivo

Caterina Balivo è nata il 21 febbraio 1980. Nata a Napoli ma cresciuta ad Aversa, in provincia di Caserta, città di origine della famiglia, Caterina Balivo partecipa nel 1999 al concorso Miss Italia come “Miss Amarea Moda Mare Campania”, classificandosi terza nella finale di Salsomaggiore Terme.

Caterina Balivo: marito

La Balivo si è sposata il 30 agosto 2014 con l’imprenditore manager finanziario Guido Maria Brera: il matrimonio (civile) è stato celebrato a Capri. La coppia ha avuto due figli: Guido Alberto (29 maggio 2012) e Cora (16 agosto 2017). Caterina Balivo ha anche una terza figlia (Costanza, di circa sedici anni) nata da un matrimonio precedente.

La coppia però in pandemia ha vissuto una crisi: “Si è creata lontananza rispetto a ciò che volevamo dalla vita”, spiega Caterina ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

“Lui voleva essere più orso, curare i suoi interessi, mentre io volevo ricominciare a vivere come prima”.

“In quei momenti bisogna essere bravi a superarli – aggiunge – E, anche se ci sono giorni in cui vuoi chiamare l’avvocato, devi essere brava a non farlo. Ci sono stati dei momenti in cui ho detto ‘basta’. Poi però ci sono i figli, c’è il loro amore infinito”.

Caterina Balivo: laurea

La Balivo dopo il Liceo Classico ad Aversa successivamente si è iscritta all’Università Orientale di Napoli e più precisamente alla facoltà di Scienze Internazionali e Diplomati.

Non ha mai conseguito la laurea, pur avendo frequentato l’Università, ma è riuscita ad ottenere il tesserino da giornalista pubblicista, scrivendo per il Corriere di Caserta.

Separazione

Nel 2008 Caterina Balivo conosce Nicola Maccanico, figlio del noto ex ministro Antonio: i due si innamorano, ma, dopo tre anni la relazione tra i due finisce

Nuova giudice de Il Cantante Mascherato

Nella terza edizione de Il Cantante Mascherato, la Balivo sarà tra i giudici del programma musicale, condotto da Milly Carlucci su Rai1.

Ha commentato così sui social: “Come dicevo alla conferenza stampa sono molto contenta, dopo 2 anni di mascherine, di giocare con le maschere. La mascherina ci ha resi irriconoscibili, distanti, essendo invece io nata nel periodo del Carnevale, la maschera ha sempre rappresentato per me un momento di gioia. Ti caratterizza: racconta ciò che vorresti essere o magari quello che un giorno vorresti rappresentare… sono davvero felice, e si vede”.

