Arisa in lacrime ad Amici 22, la cantante si sfoga: “A volte mi sento sopravvalutata, Amadeus rifiuta le mie canzoni per Sanremo da due anni”. Il rombo di Rudy Zerbi: “Ma stic***i del Festival, tu sei Arisa. Sei un punto di riferimento”.

Lo sfogo di Arisa, in lacrime ad Amici 22: “Amadeus mi rifiuta a Sanremo da due anni”

Nell’ultima puntata pomeridiana di Amici 22 il 12 febbraio, Arisa è stata protagonista di un toccante momento di vulnerabilità. L’artista e professoressa nella scuola di talenti di Canale 5 si è lasciata andare dopo un’esibizione sotto tono al fianco di Federica e Angelina: “Sono più brave di me, ci provo. Ma che devo fare? La mia carriera finisce qui”. La cantante, in lacrime, si è sfogata con Maria De Filippi, chiedendo il taglio di questo suo momento di debolezza: “Mi sento a volte sopravvalutata, inadeguata, una m***a precisa. Ma non voglio fare questa cosa in televisione, anzi spero che questa roba la taglierete. Ma io a volte davvero non mi sento all’altezza, uno può anche avere fortuna e basta. Lo dico con molta onestà. Se a me fosse successo nel 2012 di vincere Sanremo e spaccare tutto io ero davvero nel focus. Aveva ragione Tiziano a dire che dopo un po’ non ti senti più così forte. Ora le cose le faccio ma non mi sento all’altezza. In questa esibizione ho preferito lasciare spazio a queste due artiste che hanno un fuoco dentro e di cui io sono fan. Io mi nutro della loro energia”.

Arisa una dei prof migliori passati per amici nonché una persona fantastica non smetterò mai di dirlo #amici22 pic.twitter.com/2MvMddcKTK — 🏹fra (taylor’s version) (@fraxmoonriver) February 12, 2023

Lorella Cuccarini e Maria hanno provato a rincuorarla, ricordandole che ogni carriera ha i suoi momenti alti e i suoi momenti bassi. “Eh, mi avete beccato in un periodo di bassa” -ha risposto amara Arisa- “Sta di fatto Maria che sono due anni che Amadeus non mi prende a Sanremo. Sono due anni!“.

La foga di Rudy Zerbi: “Ma stic***i di Sanremo! Tu sei Arisa!”

Il crollo di Arisa ha fatto infuriare molto Rudy Zerbi, che, a modo suo, ha cercato di alzarle il morale. Il critico musicale ha fatto tremare lo studio: “Se non vieni presa a Sanremo, allora non esisti come artista? Tutti quello che vengono qua ti dicono che sei un punto di riferimento, io stesso lo dico, sei una delle voci più belle d’Italia e tu ti preoccupi di Sanremo. Ma sti ca**i, chi se ne frega. Tu sei Arisa, ca**o“.