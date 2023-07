Daniela Santanchè, attualmente nell’occhio del ciclone politico, è soprannominata da anni “La Pitonessa”. Ma perchè viene chiamata cosi?

Daniela Santanchè detta “Pitonessa”: perchè questo soprannome?

Daniela Santanchè è in politica ormai da tanti anni, molti dei quali passati al fianco dell’ex premier Silvio Berlusconi. Ora ministra del turismo in quota Fratelli d’Italia, è soprannominata da tempo anche “Pitonessa”. Ma perchè questo soprannome?

La rivelazione dell’ex marito

A spiegarlo era stato l’ex marito, Paolo Santanchè, nel corso di una intervista a La Zanzara rilasciata nel 2013 con Giuseppe Cruciani e David Parenzo. “Il soprannome deriva da una vecchia barzelletta che non si può raccontare perché siamo in fascia protetta. – aveva detto – era l’unica barzelletta che lei raccontava sempre quando stavamo insieme, anche perché se ne ricordava poche” Il chirurgo plastico ed ex marito della Santanchè ha poi aggiunto che “è la barzelletta del coniglio e della pitonessa, fatevela raccontare da lei, è carina. Io non posso, è una barzelletta sporca” aveva fatto sapere nell’intervista.

Daniela Santanchè e l’ex marito, come si sono conosciuti

Riguardo alla sua storia d’amore con l’attuale ministra del Turismo, Daniela Santanchè, l’ex marito aveva raccontato di averla conosciuta «quando lei venne da me per rifarsi il naso. Aveva 21 anni. Continuare a portare il mio nome è stata una concessione fatta in sede di divorzio perché all’epoca nel mondo del jetset era conosciuta come mia moglie, e io sono un chirurgo abbastanza conosciuto. Lei sostenne che avrebbe avuto danno se non gli avessi concesso il cognome, perchè nessuno la conosceva con il suo cognome. Ormai non ci penso più, non è un problema assillante, ma è una cosa stravagante e incoerente per una sostenitrice delle donne non portare il suo cognome”.