Trofeo Silvio Berlusconi, Monza-Milan: formazioni, programma, dove vedere la partita

Trofeo Silvio Berlusconi, si gioca Monza-Milan: le formazioni dell’amichevole. Nuovi acquisti e certezze in campo questa sera all’U-Power Stadium. Qual è il programma della serata? Dove sarà possibile vedere la partita?

Trofeo Silvio Berlusconi, le formazioni di Monza-Milan

Questa sera alle 20.40 si gioca la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, con il derby amichevole tra Monza e Milan all’U-Power Stadium dedicato all’ex premier ed ex Presidente dei due club, scomparso lo scorso giugno. I brianzoli, guidati dal tecnico Raffaele Palladino, si preparano alla loro seconda stagione in A, la prima senza il Cavaliere, dopo un sorprendente undicesimo posto al loro esordio nella massima serie. Dall’altro lato per i rossoneri di Stefano Pioli questa è una delle ultime tappe preparatorie in vista di un campionato in cui puntano alla vittoria dello scudetto. Ecco le probabili formazioni per il Trofeo:

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio, Izzo, Pablo Marì, Caldirola, Ciurria, Gagliardini, Pessina, Carlos Augusto, Mota, Caprari, Maric.

MILAN (4-3-3): Maignan, Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez, Krunic, Loftus-Cheek, Reijnders, Pulisic, Giroud, Rafael Leao.

Dove vedere la partita, il programma della serata

Il Trofeo Silvio Berlusconi andrà in onda in esclusiva in tv su Canale 5 e sarà trasmesso in diretta anche su TGcom24.it e su SportMediaset.it. Prima dell’amichevole avrà luogo un’esibizione de Il Volo, accompagnata da una coreografia di tifosi sul campo da gioco dell’U-Power Stadium. Sarà Monica Bertini a condurre la serata, mentre alla telecronaca ci sarà Massimo Callegari con Massimo Paganin al commento tecnico. A bordocampo ci saranno gli inviati Alessio Conti e Claudio Raimondi.