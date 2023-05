Chi è Rita Imperi, prima moglie di Gigi Sabani: cosa si sa di lei

Il mondo del cinema, e dello spettacolo, da sempre regala moltissimi artisti. Fra questi è possibile parlare di Gigi Sabani, venuto a mancare diversi anni fa. A questa figura si associa Rita Imperi, la sua prima moglie. Scopriamo chi è.

Di lei si sa pochissimo.

Rita Imperi, chi è la prima moglie di Gigi Sabani

Molto spesso, quando ci si avvicina ad un artista, si vuole conoscere ogni possibile dettaglio. Come nel caso di Gigi Sabani, venuto a mancare diversi anni fa. Associata a questa figura c’è la storia della prima moglie, conosciuta proprio per essere stata la sua compagna di vita per diverso tempo. Si tratta di Rita Imperi, della quale però non si hanno molte informazioni.

I due si sono legati per diverso tempo e la donna ha avuto un po’ di popolarità proprio perché affiancata al grande imitatore, scomparso a causa di un infarto il 4 Settembre 2007. La loro relazione non è però durata moltissimo, ma ha permesso ai due di mettere al mondo Simone Sabani, primo figlio dell’artista, nato 1981.

Dopo essersi sposati e separati, è arivato il divorzio. Il conduttore, imitatore e cantante non è rimasto per molto tempo da solo e ha trovato la compagnia di Raffaella Ponzo, divenuta poi la sua seconda moglie. Da lei ha poi avuto il secondogenito, di nome Gabriele, qualche anno più tardi.

La vita privata di Rita Imperi è praticamente impossibile da conoscere, essendo lei lontana dal contesto artistico e televisivo. La si conosceva soltanto attraverso l’artista classe ’52. Sebbene il loro rapporto non sia durato molto tempo, la coppia ha comunque vissuto anni importanti e indimenticabili e sono rimasti legati dall’amore per il figlio, a sua volta famoso per aver ripreso le passioni del padre, divenendo un attore professionista.

