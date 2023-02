Chi è Colombi de “Il cantante mascherato 2023”? Chi si cela dietro questo costume scelto per la quarta edizione del programma musicale? Milly Carlucci presenta la maschera e il mascherato in un video pubblicato sui social.

Chi è Colombi de “Il Cantante Mascherato 2023”?

Il programma musicale e di spettacolo “Il cantante mascherato” è pronto a tornare su Rai 1 in prima serata dal prossimo 18 marzo. Saranno sei prime serate condotte da Milly Carlucci in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico. Milly Carlucci presenta la quarta edizione de “Il cantante mascherato”, prodotto anche quest’anno da Endemol Shine Italy, show che ha avuto un grande riscontro anche nel pubblico dei giovanissimi la scorsa stagione televisiva che torna con alcune novità. UNa di queste è certamente, oltre ai classici artisti in costume, il Mascherato per una notte: “C’è una novità. Quest’anno, a Il Cantante Mascherato – ha affermato Milly Carlucci – ossia che abbiamo il ‘mascherato per una notte’. L’ospite d’onore che arriva, diamo degli indizi, e si smaschera subito quella sera. E’ praticamente come il ballerino per una notte“.

Colombi de “Il cantante mascherato 2023”, l’indizio di Milly Carlucci

Nel video di presentazione della maschera dei colombi sui social, Milly Carlucci ha aiutato gli spettatori con un piccolo suggerimento sull’identità del mascherato. La conduttrice Milly Carlucci nel primo video dove ha fornito le caratteristiche della maschera dei Colombi, ha descritto la maschera come “bella, poetica, ed elegante“. Dall’immagine sembra poter contenere più concorrenti, anche se Milly specifica: “Che ne sai, può essere uno, possono essere due, possono essere tre, quattro; non si sa“.

