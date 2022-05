Giulio Berruti nudo nel film: Maria Elena Boschi reagisce così

Giulio Berruti nudo nel film: il fidanzato di Maria Elena Boschi ha girato delle scene molto spinte nel suo ultimo film. La reazione della deputata di Italia Viva non è stata delle migliori.

Giulio Berruti nudo nel film

L’attore Giulio Berruti è il protagonista del nuovo film ‘Dziewczyny z Dubaju‘, ‘Girls to buy’ in inglese, in cui l’attore interpreta un Mr Grey in versione polacca.

Nel film Berruti è uno sceicco che si lascia affascinare da Emi, una bella e spregiudicata ragazza con cui finisce per apparire in molte scene di nudo, tra l’altro anche molto spinte.

Lei è la protagonista della pellicola, in cerca di ricchezza e lusso, fino a diventare una escort tra le più apprezzate e ricercate. E l’ascesa la porterà a diventare sempre più protagonista di un giro non semplice e particolarmente oscuro. Il film non è ancora disponibile in streaming in Italia, tutta via ha fatto registrare già un discreto successo in Polonia e ora è stato distribuito in Inghilterra e Germania.

Maria Elena Boschi reagisce così

Pare che le scene di nudo nell’ultimo film polacco con protagonista Berruti non siano andate giù a Maria Elena Boschi. I due stanno insieme dal 2020 e hanno affrontato qualche crisi. La Boschi non ha mai commentato il lavoro sul set del fidanzato ma pare che questa volta oltre ad essere scattata la gelosia si sia anche infastidita.

LEGGI ANCHE: Boschi-Berruti, è crisi oppure no? Ecco la verità