GF Vip 7, chi sono i nominati fino al 13 febbraio: sondaggi, come votare

GF Vip 7, chi sono i concorrenti nominati fino al 13 febbraio: il risultato dei sondaggi e come votare. Chi sarà eliminato? Come salvare il proprio vip preferito?

GF Vip 7, chi sono i nominati fino al 13 febbraio? Sono otto i concorrenti al televoto questa settimana. Uno di loro sarà costretto a lasciare la casa del Grande Fratello. Chi tra di loro è in vantaggio? Chi invece rischia l’eliminazione? Come votare il proprio vip preferito per salvarlo? Scopriamolo insieme.