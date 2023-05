Cristina Scuccia innamorata, i commenti della mamma: come ha reagito?

Cristina Scuccia innamorata, la mamma commenta le dichiarazioni dall’Isola dei Famosi. Come ha reagito la madre dell’ex Suor Cristina alle sue ultime rivelazioni?

Cristina Scuccia è innamorata, la reazione della mamma: cosa ha detto?

Negli ultimi giorni l’argomento più discusso tra i fan dell’Isola dei Famosi 2023 sono le dichiarazioni della naufraga Cristina Scuccia che ha svelato di essersi innamorata di una persona. “Ho conosciuto una persona a Madrid.” -ha spiegato ad Helena Prestes l’ex Suor Cristina- “Però non c’entra niente con la mia uscita. Ma ti rendi conto di cosa mi stai facendo dire? Mi hai trovata in un momento debole. L’unica cosa che sto seguendo è sicuramente la vita”. La naufraga ha spiegato di frequentare questo misterioso amore spagnolo da appena due mesi e di aver provato a nasconderlo per paura di essere giudicata dagli altri.

Scuccia non ne aveva ancora parlato a nessuno, nemmeno a sua mamma, Raffaella Rizza: “Ci conosciamo da poco, è entrata in punta di piedi nella mia storia, sapendo il mio passato e senza forzarmi. È una persona a cui tengo tanto e sto capendo che è davvero importante per me. Mamma, scusa se sei venuta a sapere questa cosa così… Te ne avrei parlato appena uscita. Sono felicissima di aver incontrato questa persona e spero sia ancora lì ad aspettarmi”. Nelle ultime ore, la stessa Raffaella è uscita allo scoperto, commentando le dichiarazioni della figlia. Come ha reagito alla notizia?

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Il supporto della mamma: “La felicità di Cristina è la mia, aspettiamo il suo ritorno”

Mamma Raffaella ha manifestato tutto il suo supporto per la figlia e per la sua vita sentimentale. Il suo messaggio è stato condiviso anche sul profilo Instagram della cantante: “Come dice Papa Francesco “Una mamma sa custodire, collegare nel cuore e vivificare”. L’amore per una figlia è un grande dono e la felicità di Cristina è la mia. Qui la seguiamo tutti, i nipotini non vedono l’ora di rivederla, soprattutto nonna Lucia! Spero queste mie righe possano arrivarle. Aspetto il suo ritorno per abbracciarla e parlare da sole di tutto ciò che desidera, io sarò sempre con lei“.