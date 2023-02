Matteo Diamante, chi è l’ex fidanzato di Nikita Pelizon: GF Vip 7, Ex on the Beach, vita privata

Chi è Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon. Noto organizzatore di eventi, si è fatto conoscere anche in tv partecipando ad alcuni reality show. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe raggiungere Nikita nella casa del GF Vip 7.

Chi è Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon: carriera, vita privata, Ex on the Beach

Nato a Genova il 19 aprile 1989, Matteo Diamante ha 33 anni ed è un personaggio televisivo in passato fidanzato con la gieffina Nikita Pelizon. Noto influencer, organizzatore di eventi e vocalist, in passato ha studiato all’Università degli Studi di Genova. È molto legato ai suoi genitori, anche se spesso teme di non rispettare le loro aspettative: “Loro magari speravano in un figlio che facesse l’ingegnere, io faccio il cretino sui social, ho partecipato ad alcuni programmi televisivi, mi sono creato una mia identità ma…”.

Diamante ha un grande seguito su Instagram e TikTok, dove ha rispettivamente 240mila e 340mila follower. Ha anche un canale Youtube che sfiora i 60mila iscritti dove spesso parla di fitness. Il pubblico televisivo italiano lo conosce per le sue numerose partecipazioni a reality e dating show. È stato uno dei corteggiatori di Sabrina Ghio a Uomini & Donne, oltre che un concorrente in Take me out e nella seconda edizione di Ex on the Beach. Diamante è poi tornato nella terza edizione dello show di MTV nelle vesti di inviato. È stato inoltre uno dei naufraghi dell’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi, e uno dei “Pupi” de La pupa e il secchione 2021, al fianco della secchiona Sara Hafdaoui.

Matteo Diamante al Grande Fratello Vip 7?

Secondo alcune voci di corridoio, Matteo Diamante farebbe parte di un gruppo di sei nuovi concorrenti pronti ad entrare e a creare scompiglio nella casa del Grande Fratello Vip 7. Il suo ingresso attirerebbe senz’altro l’attenzione di Nikita Pelizon, sua ex fiamma. Oltre al suo nome, tra i papabili ci sono tanti altri ex molto noti, tra cui Chiara Rabbi, Ivana Mrazova e Martina Nasoni.

Vita privata: è fidanzato?

Si sa ancora poco circa l’attuale situazione sentimentale di Matteo Diamante che, secondo gli ultimi aggiornamenti, dovrebbe essere ancora single. La sua storia con Nikita è finita da un po’, con i due che si sono beccati anche durante l’esperienza dell’influencer ad Ex on the beach. La situazione cambierà con il suo possibile ingresso al GF Vip 7?