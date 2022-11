Sharon Stone ha un tumore fibroide: “Devo operarmi presto”

L’attrice Sharon Stone, 64 anni, ha annunciato ai suoi fan sui social che ha problemi di salute e che dovrà sottoporsi a un intervento per rimuovere un “grosso tumore fibroide“.

I problemi di salute dell’attrice

Sharon Stone torna a parlare di se e dei suoi problemi di salute, e lo fa nuovamente dalle sue pagine social. Non è la prima volta che l’attrice si trova a combattere con alcuni problemi, ma questa volta si tratta di un tumore. Nel 2001, infatti, aveva avuto un aneurisma celebrale che l’aveva ridotta in fin di vita, costringendola a una lunga riabilitazione.

Momento complicato che aveva anche raccontato nel suo libro Il Bello di Vivere Due Volte. Nello stesso anno Sharon Stone aveva subito anche la rimozione di due tumori benigni. Lo scorso giugno inoltre, per sensibilizzare sul tema dell’interruzione spontanea di gravidanza, aveva fatto sapere di aver avuto nove aborti.

Sharon Stone e il tumore: “devo operarmi presto”

L’amata attrice, però, ora è tornata a fare i conti con una nuova problematica di salute che, almeno per 4-6 settimane, la terrà lontana dai social. “Ho appena avuto un’altra diagnosi errata e ho subito una procedura medica sbagliata – ha infatti fatto sapere – Questa volta doppia epidurale.

Con il peggioramento del dolore sono andata a chiedere un secondo parere. Ho un grosso tumore fibroide che deve essere rimosso” ha fatto sapere l’attrice. Sharon Stone ha poi lanciato un appello a tutte le donne: “Mi rivolgo in particolare alle donne: cercate un secondo parere, può salvarvi la vita. Non mollate. Grazie per il vostro sostegno, va tutto bene”,