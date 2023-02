Martina Nasoni, chi è l’ex fidanzata di Daniele Dal Moro: GF Vip 7, Instagram, vita privata

Chi è Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele Dal Moro e vincitrice del Grande Fratello 2019. Secondo alcune indiscrezioni, la modella potrebbe fare a breve il suo ingresso al GF Vip 7 dove incontrerebbe di nuovo il suo ex. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele Dal Moro: carriera, vita privata

Nata a Terni il 4 aprile 1998, Martina Nasoni ha 24 anni ed è una modella molto nota al pubblico italiano sia in quanto ex fidanzata del gieffino Daniele Dal Moro che in quanto vincitrice dell’edizione 2019 del Grande Fratello. Fotomodella e indossatrice appassionata di tatuaggi, ha cominciato a farsi strada nel mondo dello spettacolo partecipando a diversi concorsi di bellezza. Con la partecipazione e vittoria al GF nel 2019, per Martina si apre un mondo. La fama ottenuta in tv le ha consentito di crearsi uno spazio sul web come influencer. Oggi il suo profilo Instagram conta oltre 240mila follower.

View this post on Instagram A post shared by 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐍𝐚𝐱 (@martina_nasoni_official_)

Martina Nasoni al Grande Fratello Vip 7?

Secondo alcune voci di corridoio, Martina Nasoni potrebbe essere una dei sei nuovi concorrenti in arrivo nella casa del Grande Fratello Vip 7. Una sua entrata creerebbe senz’altro molto scompiglio, considerata la presenza del suo ex Daniele, ad oggi molto legato ad Oriana Marzoli. Assieme a lei dovrebbero fare il loro ingresso anche molti altri ex di spicco, tra cui Ivana Mrazova, Matteo Diamante e Chiara Rabbi.

Vita privata: fidanzato, malattia

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro si sono conosciuti proprio nella casa del Grande Fratello. Dopo la fine della storia si è creato molto interesse attorno alla vita amorosa di Martina Nasoni. La modella, per il momento, è ancora single, anche se non sono mancati flirt e presunte fiamme passeggere, tra i quali Matteo Guidetti, ex corteggiatore di Uomini & Donne e anche un breve ritorno di fiamma con Daniele.

L’esperienza al GF la aiuta a trovare l’affetto di un pubblico molto ampio, colpito dalla sua simpatia e dalla sua commovente lotta con una limitante malattia. Martina, infatti, ha scoperto quando aveva solo 12 anni di soffrire di cardiomiopatia ipertrofica. Per questo motivo i medici l’hanno operata per impiantare un pacemaker così da normalizzare il battito cardiaco. La sua lotta con la cardiomiopatia ha ispirato Irama a scrivere La ragazza con il cuore di latta, brano poi portato all’edizione 2019 del Festival di Sanremo.