Davide Donadei, cosa ha detto contro Oriana Marzoli: rischio squalifica?

GF Vip 7, Davide Donadei a rischio squalifica per le frasi contro Oriana Marzoli: cosa a detto l’ex tronista? Una grossa fetta di utenti del web è su tutte le furie per l’atteggiamento del gieffino e chiede a gran voce provvedimenti. Cosa è successo?

Davide Donadei contro Oriana Marzoli, cosa ha detto: l’ex tronista a rischio squalifica

Non c’è un attimo di pace al Grande Fratello Vip 7. Davide Donadei è stato travolto dalla rabbia del web per alcune sue terribili frasi contro Oriana Marzoli. Al punto che gli stessi spettatori che pochi giorni fa erano commossi per la sua drammatica infanzia, ora chiedono a gran voce la sua squalifica o quantomeno un provvedimento da parte del programma. Cosa è successo? Cosa ha detto l’ex tronista?

Il gieffino già in passato non aveva nascosto la sua antipatia verso la modella venezuelana e ha più volte criticato aspramente i suoi atteggiamenti, arrivando persino ad affermare di odiarla: “Guardate che lei è il male! Sì, secondo me quella è proprio il male. Non può essere reale, non è vera, è il male questa. Lei è una cosa incommentabile. Odio Oriana, non la sopporto“.

Nell’ultima settimana, Donadei ha fatto molte considerazioni discutibili e sessiste sulla Marzoli, come riportato da Biccy. Da “Lei ha bisogno dell’odore degli uomini” a “Si butta addosso a tutti”, passando per “Salta da un uomo all’altro” e “In quale letto si butterà adesso?”. La goccia che ha fatto traboccare il vaso per il web è arrivata la sera del 18 gennaio. Oriana e Luca si stavano divertendo facendo la lotta in salone, finché la modella non ha urlato: “Non respiro“. A quel punto Davide, occupato in cucina, non è riuscito a trattenere un gelido: “Magari“. L’agghiacciante augurio di morte ha fatto scandalo tra gli utenti: “Chiedo la squalifica subito, questo va oltre il gioco questo è odio. Grande Fratello, è grave quanto la frase di Ginevra e la bestemmia”.

Oriana giocando con Luca: “non respiro”

Davide: “Magari” S Q U A L I F I C A. E non esiste altro.#gfvip #oriele #orianistas pic.twitter.com/IwoPMk48kU — ✨thank you, next✨ (@thank_you_18) January 18, 2023

Il web difende Oriana, il cast coalizzato contro la modella: “Si beve pure la sigaretta”

Donadei non è l’unico a mal sopportare la presenza della modella nella casa del GF. La Marzoli, al momento, è bersaglio di frecciate e scherzi di cattivo gusto da parte di molti concorrenti della casa, tra cui Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi, Edoardo Tavassi e Wilma Goich. In particolare, Tavassi si è divertito mettendo della cenere nel bicchiere di vino di Oriana. Fiero del suo scherzo, l’ex naufrago ha raccontato la sua “impresa” a Donnamaria, che ha commentato ironico: “Si beve pure la sigaretta questa”.