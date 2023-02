Pechino Express 2023, al via la decima edizione

L'attesa è finalmente terminata, visto che è stata annunciata la data in cui avrà inizio la decima edizione di Pechino Express 2023.

L’attesa è finalmente terminata, visto che è stata annunciata la data in cui avrà inizio la decima edizione di Pechino Express 2023. La prima puntata verrà mandata in onda Giovedì 9 Marzo. Tra meno di un mese si potrà così assistere alle diverse sfide che coinvolgeranno le nove coppie in gara.