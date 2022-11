Ivana Mrazova, chi è la ex fidanzata di Luca Onestini: “Mai finita tra loro”

Chi è Ivana Mrazova, l’ex fidanzata di Luca Onestini. La modella ceca, ex concorrente del GF Vip 2, è rimasta al fianco dell’ex tronista fino al 2021. Secondo alcune voci di corridoio, la storia tra i due non sarebbe davvero conclusa: “Non si sono mai lasciati ufficialmente”.

Chi è Ivana Mrazova, vita privata e carriera dell’ex fidanzata di Luca Onestini

Nata il primo luglio 1992 a Vimperk, Ivana Mrazova è una top model di origine ceca nota al pubblico soprattutto per la sua relazione con l’ex tronista Luca Onestini.

Figlia di un ingegnere e di un’attrice di teatro, Ivana comincia a sfilare giovanissima. All’età di soli 15 anni si trasferisce a Milano, dove lavora per l’agenzia 2morrow Model. Sfila per marchi di abbigliamento di lusso in Italia e in Europa prima di fare il suo debutto in televisione con Gianni Morandi, nel ruolo di valletta al Festival di Sanremo. Nel corso della sua carriera fa da testimonial a marchi importanti come Rocco Barocco, Katia G, Impero Couture, Tata Italia, Para Summer e Cotton Club.

Nel 2017 fa la sua prima esperienza in un reality show con il Grande Fratello Vip 2, all’epoca condotto da Ilary Blasi. In quest’occasione incontra per la prima volta Luca Onestini, con il quale inizia una relazione. Luca e Ivana si classificano rispettivamente al secondo e al terzo posto alla fine del programma, piazzandosi dietro il vincitore Daniele Bossari.

Vita privata: c’è ancora qualcosa tra i due?

L’amore tra Ivana Mrazova e Luca Onestini si chiude dopo più di tre anni.

I due si lasciano durante l’estate del 2021 a causa, a quanto sembra, di una frattura nel rapporto nata durante la pandemia. Secondo alcune voci, tuttavia, la fiamma del loro amore potrebbe non essersi spenta del tutto. Un articolo del settimanale Chi, infatti, sostiene che Ivana e Luca non abbiano mai chiarito la loro situazione faccia a faccia. La loro separazione sarebbe frutto solo di un gelido sms della modella, al quale però non è seguita alcuna conversazione di persona tra i due.

Secondo l’agente di Ivana, Simone Riva, tra i due potrebbe esserci ancora del tenero: “Luca e Ivana non si sono mai lasciati realmente e guardandosi in faccia. Fino alla scorsa estate si sentivano regolarmente e credo che il loro amore non fosse finito. Per questo Ivana non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione pubblica su Luca e non lo farà nemmeno adesso. Tra i due c’è ancora dell’affetto“.

