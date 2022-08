Noemi Bocchi: età, lavoro, altezza, peso, studi, tifo della donna dell’estate 2022

Noemi Bocchi, dopo la rottura tra Francesco Totti e Ilary, è senza dubbio una delle donne più rappresentative dell’estate 2022. Ecco qualcosa in più su di lei.

Noemi Bocchi: età e peso

nuova fiamma di Francesco Totti, ha 34 anni ed è nata nel 1988 (ma non si conosce nè il giorno nè il mese, dunque neppure il suo segno zodiacale). Nata a Roma, è alta 172 cm e pesa circa 55 chili. Bionda, ha i capelli lisci e lunghi e pare aver conquistato l’ex capitano della Roma Francesco Totti. Noemi Bocchi,ha 34 anni ed è nata nel(ma non si conosce nè il giorno nè il mese, dunque neppure il suo segno zodiacale). Nata a, è altaBionda, ha i capelli lisci e lunghi e pare aver conquistato l’ex capitano della Roma Francesco Totti.

Lavoro e studi

Noemi Bocchi ha frequentato l’IISS Giovanni Falcone in zona Talenti a Roma, dove si è diplomata. Successivamente, si è laureata in Economia Aziendale e Bancaria presso l’università Lumsa di Roma e attualmente è nota come flower designer, (si occupa, in particolare, di decorazioni per feste ed eventi).

Tatuaggi

Noemi Bocchi non sembra avere tatuaggi visibili sul suo corpo.

Figli

Ha due figli, un maschio e una femmina, di 8 e di 10 anni.

Curiosità

Tifosissima della Roma, Noemi Bocchi ama giocare a padel.

