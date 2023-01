Davide Donadei oggi: origini, Gf Vip 7, Uomini & Donne, Chiara Rabbi

Davide Donadei, concorrente del Grande Fratello Vip 7, è un ex tronista di Uomini e Donne. Conosciamolo meglio

Davide Donadei, concorrente del Grande Fratello Vip 7, è un ex tronista di Uomini e Donne. Conosciamolo meglio.

Davide Donadei oggi

Davide Donadei è un ex tronista di Uomini e Donne, venuto alla ribalta in televisione nell’edizione del programma 2020-2021 condotto da Maria De Filippi. Nato nel 1995 a Parabita, paesino in provincia di Lecce, si occupa di ristorazione. Da ragazzino ha avuto un’infanzia complessa a causa della situazione del padre, ma è comunque da sempre legatissimo alla mamma che è il suo punto di riferimento.

Ha un fratello minore a cui è molto legato.

Uomini e Donne

Davide Donadei è stato uno dei tronisti dell’edizione di Uomini e Donne 2020-2021. Davide è stato scelto tramite voto online dal pubblico e ha condiviso il trono con Gianluca De Matteis. Alla fine della sua esperienza a Uomini e Donne ha scelto Chiara Rabbi con la quale ha avuto una relazione di un anno e mezzo. Davide e Chiara, poi, si sono lasciati per scelta di Davide.

Attualmente Davide è single.

Gf Vip 7

Davide Donadei è attualmente un concorrente del Grande Fratello Vip 7. Entrato in corsa nella casa dopo che il programma era già iniziato, si è distinto per essersi già esposto in diverse situazioni.