GF Vip 7 anticipazioni 13 febbraio: chi sarà eliminato, Milena, Antonella

GF Vip 7, anticipazioni della puntata di lunedì 13 febbraio. Cosa ha in programma per noi stasera Alfonso Signorini? Chi saranno gli ospiti in studio? Chi sarà eliminato tra i concorrenti in nomination?

GF Vip 7, anticipazioni 13 febbraio: chi sarà eliminato tra i concorrenti nominati?

È tutto pronto per la trentatreesima puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda questa sera, lunedì 13 febbraio, alle 21.30 su Canale 5. Alfonso Signorini torna a fare compagnia a milioni di spettatori con il reality più longevo e amato della tv italiana. Tanti ospiti in studio, oltre alle sempre presenti Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Sono ben otto i concorrenti in nomination nell’ultimo televoto eliminatorio: Edoardo Donnamaria, Attilio Romita, Nikita Pelizon, Davide Donadei, Daniele Dal Moro, Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli e Nicole Murgia. I sondaggi vedono salve quasi sicuramente Nikita e Oriana, in testa alle preferenze. Quelli che rischiano di più, al momento, sono Davide e Attilio, fanalini di coda in tutti i siti. Solo uno di loro due riuscirà a salvarsi: quale sarà il verdetto finale?

Il ritorno di Milena e i dubbi di Antonella, cosa succederà stasera?

La puntata di stasera metterà al centro il ritorno di una VIP e i dubbi di un’altra inquilina della casa. Milena Miconi aveva temporaneamente lasciato il reality dopo la morte improvvisa di Alessandro Lo Cascio, storico manager dello spettacolo e grande amico dell’ex Primadonna del Bagaglino. La gieffina è uscita dalla casa per partecipare al funerale e stare vicina ai familiari di Lo Cascio, ma dovrebbe essere pronta a rientrare in gioco.

Per una VIP che entra, c’è una VIP che forse esce. Le ultime settimane nella casa del GF sono state molto dure per Antonella Fiordelisi. L’ex schermitrice si è sfogata in confessionale e ha ricevuto dei consigli da parte di Signorini: “In nome di questo disagio che tu senti, se vivi una situazione di vera pressione psicologica, di vero disagio, ti dico di non rimanere nel gioco. Non voglio che tu stia male. Se ritieni ci sia bullismo nei tuoi confronti, non restare lì. Se senti ci sia davvero bullismo, sono disposto a fare un’intera puntata su questo. Se stai male, esci dal gioco. Te lo dico con la consapevolezza di perdere una grande concorrente”. Cosa farà quindi Antonella? Resterà in casa o lascerà il GF definitivamente?