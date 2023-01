Orietta Berti, chi è il marito Osvaldo Paterlini

Orietta Berti, grande cantante di successo, è sposata con il marito Osvaldo Paterlini. Dalla loro unione sono nati due figli. Ma chi è il marito di Orietta?

Orietta Berti, chi è il marito

Orietta Berti, cantante, è sposata dal 1967 con Osvaldo Paterlini, grande amore della sua vita, nonché suo manager e produttore. “Lui è la mia colonna”, ha detto lei del marito. Prima che Orietta incontrasse il suo compagno di vita, quest’ultimo era un pilota, il quale poi ha deciso di abbandonare quella carriera per dedicarsi completamente a lei. Oggi, in qualità di manager e produttore proprio della moglie Orietta, Osvaldo accompagna Orietta Berti in tutte le sue apparizioni televisive e interviste, oltre che in tutti i suoi concerti. In una intervista rilasciata a Mara Venier, Orietta ha raccontato che “Siamo talmente diversi come personalità e carattere. Ci siamo incontrati, lui un uomo molto chiuso, taciturno e testone. Io l’esatto contrario. Al primo appuntamento mi regalò una forma di Grana”.

Malattia

Il marito di Orietta Berti Osvaldo da qualche anno ha un problema di salute: un brutto glaucoma, e proprio per questo è stato operato otto volte, a un occhio.

Matrimonio

Il matrimonio tra Orietta e Osvaldo è arrivato immediatamente dopo la prima partecipazione della cantante al Festival di Sanremo e il loro amore è da un anni un grande esempio di solidità. Dall’unione sono nati Omar (1975) e Otis (1980). Orietta Berti ha anche una nipote, di nome Olivia, e risiede in in una splendida casa a Montecchino, in Emilia.