Il leader del M5s Giuseppe Conte, durante un incontro di piazza organizzato per la campagna elettorale delle amministrative, è stato aggredito in piazza a Massa da un no vax.

Giuseppe Conte aggredito da no vax in Toscana

L’ex premier Giuseppe Conte, giunto in Toscana per un evento elettorale, ha iniziato a salutare le persone che si erano radunate per ascoltarlo quando un No vax, fingendo di voler stringere la mano dell’ex premier, lo ha colpito al volto, criticando le misure di contenimento adottate da Conte per contrastare l’emergenza Covid. L’uomo che ha aggredito l’ex premier, poi, è stato allontanato dalle forze dell’ordine. “Il dissenso è legittimo, ma questa manifestazione violenta esula dal contesto democratico”, ha dichiarato il presidente pentastellato.

La replica del presidente M5s