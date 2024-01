GF 2024, anticipazioni puntata 15 gennaio: Mirko entra come ospite?

GF 2024, le anticipazioni della puntata di lunedì 15 gennaio. Tutte le novità di stasera, dai risultati del televoto al possibile ritorno di Mirko. Che cosa succederà in questa puntata?

GF 2024, anticipazioni puntata 15 gennaio: cosa succederà stasera?

Alcune sorprese interessanti potrebbero scuotere gli equilibri della casa più spiata d’Italia nella puntata di lunedì 15 gennaio del Grande Fratello 2023-24. Secondo alcune voci insistenti, infatti, la produzione del GF starebbe preparando un ritorno inaspettato di uno dei concorrenti più discussi di questa edizione, Mirko Brunetti. L’ex star di Temptation Island non rientrerebbe in gioco, ma parteciperebbe al programma in veste di ospite per qualche settimana. La sua presenza in casa potrebbe creare delle dinamiche interessanti con le sue ex Perla e Greta, che nelle ultime settimane si sono avvicinate molto ai gieffini Giuseppe Garibaldi e Sergio D’Ottavi.

Non si parla solo di possibili ingressi questa sera. Al centro della puntata dovrebbero esserci le tante liti che han caratterizzato l’ultima settimana del GF. Il conduttore Alfonso Signorini potrebbe spingere i gieffini al confronto nel corso della serata, concentrandosi in particolare su Beatrice Luzzi e Letizia Petris, protagoniste dell’ennesimo acceso battibecco.

I nominati e i sondaggi, chi rischia l’eliminazione?

Sono ben otto i nominati al momento a rischio eliminazione, un mix di volti nuovi e veterani della casa: Beatrice Luzzi, Federico Massaro, Monia La Ferrera, Rosanna Fratello, Anita Olivieri, Paolo Masella, Sergio D’Ottavi e Stefano Miele. Come al solito è Beatrice a dominare i sondaggi, costringendo gli altri concorrenti ad accontentarsi delle briciole. Le gieffine più a rischio sono Monia, ultima su Reality House con il 7%, e Rosanna, fanalino di coda su Forumfree poco sopra al 6%. Occhio però anche al macellaio Paolo Masella, che ha ottenuto risultati modesti in ogni sondaggio ed ha appena il 3% dei voti su Isa e Chia.