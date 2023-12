Sergio D’Ottavi, chi è il surfista tra i concorrenti del Grande Fratello 2023: vita privata, età, Instagram

Chi è Sergio D’Ottavi, surfista tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello 2023. Imprenditore nel campo della ristorazione, a fatto il suo ingresso nella casa del GF nel dicembre del 2023 con Stefano Miele. Cosa sappiamo di lui?

Chi è Sergio D’Ottavi del Grande Fratello 2023: vita privata e carriera del surfista

Sergio Maria D’Ottavi è uno dei volti nuovi di quest’ultima fase del Grande Fratello 2023, un “nip” entrato in casa ufficialmente il 23 dicembre insieme allo stilista Stefano Miele. Compirà 32 anni il prossimo febbraio ed è un grande appassionato di surf e di musica. Negli ultimi anni ha investito nel settore della ristorazione: secondo fonti non confermate D’Ottavi è infatti il fondatore e proprietario di un noto locale a Sabaudia, in provincia di Latina. Negli anni si è fatto anche un nome come DJ, con il nome d’arte Serghmarie. La sua passione per il surf lo ha portato a viaggiare in tutto il mondo: dall’India, alle Maldive, fino a Los Angeles, sempre in cerca di onde alte e di posti indimenticabili in cui creare nuovi ricordi.

View this post on Instagram A post shared by Sergio Maria D’Ottavi (@sergiomariadottavi)

Vita privata e social network

Per quanto riguarda la sua vita privata, le informazioni a nostra disposizione sono molto limitate. In passato è stato legato ad una donna di nome Cristina Bartolini, ma ad oggi sembra che D’Ottavi sia di nuovo single. “Sono stato sposato per dieci anni con una donna più grande di me.” -ha spiegato il surfista- “Ma adesso sono single”. Che possa ritrovare l’amore tra le mura della casa del GF? Il suo profilo Instagram ha ad oggi appena oltre i mille follower, ma sta godendo di una graduale crescita dal suo debutto nel reality show di Canale 5.