Chi è Greta Rossetti, tentatrice di Temptation Island che ha conquistato Mirko Brunetti. Il 26enne ha mollato Perla al falò di confronto anticipato per inseguire una relazione con la single. Cosa sappiamo di lei?

Mirko Brunetti, chi è la fidanzata Greta Rossetti, tentatrice di Temptation Island

Greta Rossetti è stata una delle protagoniste di Temptation Island 2023. È arrivata in Sardegna come tentatrice single, attirando l’interesse di Manuel ma avvicinandosi fin da subito al fidanzato Mirko Brunetti. I due hanno concluso la loro esperienza nel reality show insieme, con Mirko che ha scelto di chiudere la sua relazione con Perla per costruire qualcosa con Greta: “È la prima volta che sto tanto bene, che provo tutte queste emozioni”. Cosa sappiamo esattamente di lei?

Tutto sulla tentatrice, carriera e vita privata

Già apparsa in tv come conduttrice a Sportitalia, Greta ha 24 anni ed è originaria di Monza. Lavora con i suoi genitori, aiutandoli a gestire la parte contabile della loro impresa. Coltiva molte passioni sportive: si tiene in forma con la palestra e pratica equitazione. Ha un profilo Instagram privato seguito da quasi 200mila persone. Si sa poco al momento circa la sua vita privata prima di Temptation Island.

Flirt

Secondo alcune voci di corridoio in circolo da alcune settimane, in passato Greta potrebbe aver avuto un breve flirt con Eugenio Colombo, ex tronista di Uomini & Donne.