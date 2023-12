Federico Massaro, chi è il modello concorrente del GF: vita privata, carriera, Instagram

Chi è Federico Massaro, modello di Dolce & Gabbana tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello 2023. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto, dalla carriera alla vita privata.

Chi è Federico Massaro, vita privata e carriera dell’affascinante modello

Nato e cresciuto a Milano, Federico Massaro è un modello di successo ed uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello 2023, in attesa del via libera degli autori per potersi unire al cast. Massaro vive a Seul ed è il tanto decantato “concorrente misterioso dalla Corea del Sud” anticipato dal conduttore Alfonso Signorini. Bellissimo e palestrato, Federico ha studiato architettura e fisioterapia prima di trovare successo nel mondo della moda. A lanciarlo in passerella è stato il brand Dolce & Gabbana, grazie al quale è diventato un nome molto apprezzato nel settore.

Il suo ingresso in questo mondo avviene quasi per caso, come racconta lui stesso in una recente intervista. Tutto ha inizio grazie all’incontro con la sua attuale agente, Ewa Ades: “Avevo in mente di cercare lavoro in un ristorante, perché per un attore alle prime armi non è facile vivere a Milano… Quando una ragazza, Ewa Ades, mi bloccò gridandomi “Hey tu! Lo vorresti un lavoro? Penso che spaccheresti…”. Io risposi che guarda caso quel pomeriggio ero uscito in cerca di un lavoro, ma quando mi disse che si trattava di moda io le risposi che non ero interessato. Da quel giorno ne parlammo innumerevoli volte, fino a quando dopo 3 mesi mi decisi a provare. Nessuno si poteva immaginare che questo lavoro funzionasse a tal punto, o meglio, forse Ewa, ma decisamente non io. Da allora Ewa è la mia agente”.

Vita privata e social network

Non si hanno informazioni, al momento, circa il passato sentimentale di Federico Massaro. Il bel modello entra nella casa del GF 2023 da single, pronto a corteggiare le sue coinquiline. Massaro ha già un discreto seguito sui social: il suo profilo Instagram ha raccolto quasi 140mila follower fino ad oggi.