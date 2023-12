Stefano Miele, chi è lo stilista tra i concorrenti del Grande Fratello 2023: vita privata, età, Instagram

Chi è Stefano Miele, stilista “nip” tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello 2023. Grande amico di Tommaso Zorzi, ha fatto il suo ingresso nella casa del GF a dicembre insieme a Sergio D’Ottavi. Cosa sappiamo esattamente di lui?

Chi è Stefano Miele del Grande Fratello 2023, vita privata e carriera dello stilista

Nato a Gaeta, in provincia di Latina, Stefano Miele ha 33 anni ed è uno stilista molto apprezzato tra i Vip, finito sulla bocca di tutti dopo il suo ingresso come “Nip” al Grande Fratello 2023. La produzione del GF lo ha descritto come un individuo “tutto pepe” dal carattere “pignolo, preciso, molto artistico, ma anche molto caotico”. La sua passione per la moda nasce durante la sua infanzia, passata ad aiutare la madre nel suo negozio di scarpe. Questa esperienza lo ha portato a costruirsi un futuro disegnando calzature ed altri accessori di lusso. È il fondatore ed il direttore artistico del marchio Haus of Honey, creato nel 2020 ma già distribuito in diversi paesi ed indossato da vip del calibro di Ilary Blasi ed Aurora Ramazzotti. Miele è molto amico di Tommaso Zorzi, opinionista e personaggio televisivo nonché vincitore del Grande Fratello Vip 5. Ha seguito il suo esempio e ha fatto il suo ingresso nella casa del GF nel dicembre del 2023 insieme al surfista e imprenditore Sergio D’Ottavi.

Vita privata: fidanzato, Instagram

Si sa ancora poco circa la vita privata di Stefano Miele. Lo stilista ha rivelato di avere già un fidanzato, del quale è molto innamorato: “È un medico, un ragazzo serissimo”. Miele è molto presente sui social network: ha un profilo Instagram che ha già oltre 20mila follower ed un account Threads creato da poco.