Brianza (ad Edison Next) a Direzione Nord: “Far vivere le scuole per fare vivere il territorio”

Edison Next ha proposto un modello di nuova infrastruttura scolastica al termine di una ricognizione del patrimonio edilizio scolastico in Italia. Ne è emersa una accurata fotografia dello stato di salute degli stabili. L’Amministratore Delegato di Edison Next Giovanni Brianza ne ha parlato alla 24esima edizione di Italia Direzione Nord, svoltasi il 25 novembre alla Triennale di Milano.

“Ci siamo focalizzati su 24mila edifici delle scuole elementari e medie. Hanno una media di 56 anni di età, con picchi anche di 68 anni nel Nord Italia. La dotazione infrastrutturale è abbastanza scarsa. Solo il 43% è dotata di palestre, il 36% di mense, il 27% di aule polifunzionali. Sono scuole poco sature e con poche sezioni. E sono chiuse. La scuola è aperta infatti solo per il 20 per cento del tempo annuo. Per sistemare gli edifici servono 4 miliardi di euro, più altri 9 per dotarle di tutte le nuove tecnologie energetiche. Se dovessimo rifarle servirebbero invece 19 miliardi. Stiamo parlando di una spesa importante, ma non irraggiungibile. E per la quale c’è bisogno del contributo del pubblico tramite il Pnrr e del privato. L’obiettivo è ridurre la bolletta del 25% e ottimizzare la saturazione delle scuole, nel rispetto di quelle che sono le esigenze del territorio. Ma soprattutto importa porre nelle condizioni i Comuni di poter mettere a reddito questi edifici, aprendo la scuola sia agli studenti sia agli abitanti del quartiere. La scuola è il centro del quartiere. Se la scuola vive, il quartiere vive”.

C40: il futuro delle città passa dall’ambiente

Brianza è intervenuto nel panel intitolato “C40: il futuro delle città passa dall’ambiente”, introdotto da un “a tu per tu” con il ministro Gilberto Pichetto Fratin e proseguito quindi con un confronto assieme a Stefano Besseghini, presidente Arera, Regina De Albertis, presidente di Assimpredil Ance, Marcello Milani, ad di Amsa, Emanuela Trentin, ad di Siram Veolia, Francesco Mascolo, am di MM spa, Yuri Santagostino, presidente del gruppo Cap, Paolo Giarda, responsabile relazioni istituzionali Carbotermo e Andrea Vecci, Responsabile di Impatto, sostenibilità e comunicazione Redo Sgr.

Oltre 100 relatori tra cui ministri, viceministri, sottosegretari, governatori, assessori regionali e comunali, vertici aziendali, mondo accademico e terzo settore sono stati protagonisti lunedì 25 novembre di Italia Direzione Nord, la rassegna di convegni istituzionali promossa dalla Fondazione Stelline e organizzata insieme a Inrete. Italia, cosa dai al mondo? è il titolo di questa edizione che ha coinciso con la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne e per questo sono stati dedicati numerosi panel e interventi a La libertà delle donne. La XXIV Edizione della manifestazione, che gode del patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia, del Comune di Milano, di Assolombarda, di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza e di Confartigianato Lombardia, vanta il contributo di Fondazione Cariplo, Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, e Compagnia delle Opere. Italia Direzione Nord si è svolta dalle 09:30 alle 20:00 presso la sede di Triennale in viale Emilio Alemagna 6 a Milano.