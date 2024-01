GF 2024, chi sono i nominati fino al 15 gennaio: sondaggi, come votare

GF 2023, chi sono i nominati fino al 15 gennaio? Ben otto dei concorrenti del Grande Fratello si sfidano televoto, attivo fino alla prossima puntata del reality show. Chi tra loro verrà eliminato? Come votare il proprio gieffino preferito per salvarlo? Scopriamolo insieme.

GF 2023, chi sono i nominati: i concorrenti al televoto fino al 15 gennaio

La puntata del Grande Fratello 2023-24 dell’8 gennaio ha visto il clamoroso ritorno in casa di Beatrice Luzzi, assente dal programma per diversi giorni dopo la morte di suo padre. Proprio a causa della sua uscita improvvisa il televoto eliminatorio della scorsa settimana è stato annullato. “Per questa ragione si riparte da dove eravamo rimasti.” -ha spiegato Alfonso Signorini ai concorrenti- “Federico e Monia erano stati candidati al televoto per decisione del pubblico, mentre Beatrice e Rosanna erano state mandate con le nomination della casa. A loro quattro si aggiungeranno i 2 più votati”. Ai quattro nominati originali, Beatrice Luzzi, Federico Massaro, Monia La Ferrera e Rosanna Fratello, si sono aggiunti altri quattro gieffini: Anita Olivieri, Paolo Masella, Sergio D’Ottavi e Stefano Miele.

Poche sorprese per il momento dai dati raccolti nei primi sondaggi. Nonostante la sua breve assenza, Beatrice resta la favorita incontrastata: su Forumfree è primissima con oltre il 47% dei voti. Gli altri sette si dividono le briciole, sebbene alcuni di loro siano molto più indietro rispetto agli altri. Poche preoccupazioni per Anita, da tempo nella casa e con oltre il 12% dei voti, ma anche per il bel surfista Sergio, new entry che sembra essersi già ritagliato la sua fetta di pubblico con il 10% delle preferenze. Chi rischia di più al momento è lo stilista Stefano Miele, ultimo poco sopra il 4%, ma non si può escludere un sorpasso in extremis: i suoi principali rivali, Federico e Monia, lo superano di pochi punti percentuali.

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: