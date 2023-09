Beatrice Luzzi, chi è l’attrice di Vivere al Grande Fratello 2023: vita privata, marito, figli

Chi è Beatrice Luzzi, ex attrice di Vivere nella casa del Grande Fratello 2023. Volto di Eva Bonelli nella celebre soap opera Mediaset, si è poi reinventata come conduttrice ed autrice televisiva. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Beatrice Luzzi, vita privata e carriera dell’attrice di Vivere al Grande Fratello 2023

Nata a Roma il 14 novembre 1970, Beatrice Luzzi ha 53 anni ed è una nota attrice e autrice televisiva, nel 2023 di nuovo in tv come concorrente del Grande Fratello 17. Laureata in Scienze Politiche all’Università La Sapienza, ha fatto le sue prime esperienze nello spettacolo recitando a teatro. Luzzi diventa famosa grazie al suo ruolo in Vivere, amata soap opera di Canale 5, dove interpreta lo storico personaggio di Eva Bonelli dal 1999 al 2001. Negli anni successivi diventa un volto molto apprezzato sul piccolo schermo, recitando in fiction e soap come Il Maresciallo Rocca, I Cesaroni, Giorni da leone, Don Matteo, Provaci ancora Prof e Un posto al sole.

Nel corso degli anni Beatrice Luzzi ha spaziato anche in altri ruoli nel mondo dello spettacolo, mettendosi alla prova come conduttrice e autrice televisiva. Ha presentato programmi come Linea Verde, Guida al Verde e Un giorno speciale, e ha inoltre partecipato alla scrittura di molte trasmissioni culturali, oltre che del quiz L’Eredità su Rai 1. Si ricordano inoltre alcune sue apparizioni sul grande schermo dopo il Duemila, in particolare in Travolti dal destino, esordio cinematografico di Madonna diretto da Guy Ritchie.

Vita privata: marito, figli, Instagram

Si sa molto poco circa la vita privata e sentimentale di Beatrice Luzzi. Da sempre molto riservata, ha svelato qualche dettaglio in più sul suo profilo Instagram e in occasione della sua partecipazione al GF 17. È stata sposata con un uomo di nome Alessandro, padre dei suoi due figli maschi. Dopo tanti anni felici insieme, tuttavia, i due han scelto di prendere strade diverse: “Ci siamo amati moltissimo ma nel 2019, dopo alcuni anni di tensioni, per il bene (e con la consapevolezza e consenso) dei nostri figli decidemmo di allargarci su due case”. Nel suo video di presentazione Beatrice ha ammesso che, dopo la fine della sua storia con Alessandro, non è ancora riuscita a ritrovare l’amore: “Non ho mai provato sentimenti di amore, romantici, nei confronti di nessuno. Ora spero che, nella Casa…”.