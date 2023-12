Monia La Ferrera, chi è l’ex fidanzata di Massimiliano Varrese al GF: vita privata, carriera, Instagram

Chi è Monia La Ferrera, modella ed ex fidanzata di Massimiliano Varrese. La bellissima influencer siciliana è pronta a fare il suo debutto televisivo nel cast del Grande Fratello 2023. Cosa sappiamo di lei?

Chi è Monia La Ferrera, vita privata e carriera dell’ex fidanzata di Massimiliano Varrese

Monia La Ferrera ha 35 anni ed è una dei nuovi concorrenti del Grande Fratello 2023, in attesa del via libera per poter fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Bellissima modella nata e cresciuta in Sicilia, è nota agli appassionati di gossip in quanto ex fidanzata di Massimiliano Varrese, celebre attore anche lui al GF. Le informazioni sul suo conto sono parecchio limitate per il momento: oltre che nella moda, Monia ha lavorato anche come hostess. Ha incontrato Varrese a Roma, avvicinata in aeroporto dall’attore in cerca di informazioni a causa di uno sciopero.

Vita privata e social network

Nel corso degli anni Monia La Ferrara si è costruita un buon seguito sul web, destinato a crescere ulteriormente con il suo ingresso al GF. Il suo profilo Instagram ha oltre 12mila follower e la mostra spesso in compagnia delle sue figlie, Nichole e Sophie. Le due bambine sono nate da una sua passata relazione con il calciatore Błażej Augustyn, difensore del WKS Wierzbice in passato al Catania e al Vicenza.