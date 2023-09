Chi è Anita Olivieri, concorrente al Gf: vita privata, origini, lavoro, carriera

Anita Olivieri, concorrente del Grande Fratello 2023/2024 condotto da Alfonso Signorini, è romana e lavora nel settore del marketing.

Chi è Anita Olivieri

Anita Olivieri, concorrente del Grande Fratello 2023/2024, ha 26 anni, è romana e vive a Formello (Roma). Nata nel 1997, ha una laurea magistrale, ha spesso lottato – si legge nella sua presentazione nel sito del Grande Fratello – contro “il pregiudizio di essere considerata solo una ragazza carina, bionda e con gli occhi azzurri”. Nel suo curriculum ha anche un master in Marketing.

Lavoro

Attualmente lavora in un’azienda del settore automobilistico occupandosi di comunicazione ed eventi. A tal riguardo, però, ha detto che “Arrivata all’apice del mio momento lavorativo, lì ho capito che non sapevo cosa stavo facendo, non ero felice. È il motivo per cui sto qui. Io guardo quella Porta e mi sento libera, mi sento di potermi esprimere più di quanto possa fare qui fuori”.

Vita privata e fidanzato misterioso

Sulla vita privata di Anita fuori dalla tv sono trapelate alcune segnalazioni ed indiscrezioni sul conto della concorrente. Secondo queste, la ragazza avrebbe omesso al GF di essere ancora fidanzata con un certo Edoardo, raccontando invece nella sua presentazione ufficiale “di essere single e di vivere da sola con il suo gatto”.

Altre voci, invece, dicono che il Gf sarebbe stato d’accordo nel nascondere la sua relazione.