Chi è Giuseppe Garibaldi del Gf: flirt con Beatrice Luzzi, tv, vita privata

Giuseppe Garibaldi è un concorrente del Grande Fratello 2023/2024 condotto da Alfonso Signorini. Si sta facendo notare anche per un flirt con la concorrente Beatrice Luzzi.

Chi è Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi, nato il 23 gennaio 1993, ha 30 anni ed è calabrese di origini. Nato a Palmi, vive a Santa Cristina d’Aspromonte (Reggio Calabria) e fa parte dei concorrenti del Grande Fratello in quota non vip. Da giovane aveva iniziato a lavorare nel bar e nella piccola coltivazione agricola di famiglia, poi nel 2020 si è trasferito prima in Veneto e poi a Piacenza per lavorare prima come collaboratore scolastico e, contemporaneamente, come barman in discoteca la sera.

Lavoro

Giuseppe Garibaldi attualmente è tornato a vivere in Calabria dove continua a dividersi tra il lavoro a scuola e una accupazionei nei locali. Si sa che scherza spesso sul suo cognome importante parlando di una presunta parentela con Garibaldi.

Il flirt con Beatrice Luzzi

Nella casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi si sta facendo notare anche per un flirt che è nato con Giuseppe Garibaldi, con il quale passa molto tempo all’interno della casa. Ciò che ha fatto scoccare definitivamente la scintilla, e che tutti hanno avuto modo di vedere anche da casa, è il bacio che si è visto nella vasca da bagno.