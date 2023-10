Chi è Mirko Brunetti: Temptation Island, Perla, Grande Fratello

Chi è Mirko Brunetti, ex fidanzato di Perla a Temptation Island 2023? Ora è pronto per una nuova avventura al Grande Fratello

Insieme a Perla da cinque anni, aveva partecipato al reality show Temptation Island per riaccendere la sua relazione con lei, diventata gelida dopo la convivenza. Ora è stato chiamato da Alfonso Signorini per rivitalizzare un’edizione del programma che pare non essere ai livelli di ascolti dello scorso anno.

Chi è Mirko Brunetti

Nato e cresciuto a Rieti, Mirko Brunetti ha 27 anni ed è stato uno dei nuovi protagonisti di Temptation Island 2023. Nella vita gestisce insieme alla sua famiglia una catena di pizzerie al taglio.

Partecipa al programma insieme alla sua fidanzata, la 25enne Perla, con la quale stava da cinque anni. La coppia è al momento in crisi a causa di alcuni problemi sorti dopo l’inizio della loro convivenza. Dopo due anni di amore a distanza, infatti, Perla ha deciso di lasciare Salerno, sua città natale, per trasferirsi insieme al fidanzato. Ora, dopo mesi di problemi di coppia, ha lasciato Perla per stare assieme alla tentatrice Greta Rossetti, non dopo però aver affrontato una serie di problemi di coppia con la sua ex fidanzata.

La storia complicata con Perla

Il rapporto tra Perla e Mirko, a dire la verità, si era sempre fatto sempre più gelido, con Perla che accusa Mirko di non fare abbastanza per renderla felice. “Io ci provo a starle vicino.” -replica il 26enne- “A non farle sentire la mancanza delle sue abitudini e dei propri affetti. Il problema è che vedo un muro davanti a me. Come se qualsiasi cosa non fosse mai quella giusta”.

Nel corso della prima puntata di Temptation Island 2023, Mirko e Perla a tal proposito erano apparsi più volte tutt’altro che sereni nella loro relazione. Perla ha accusato il suo compagno di essere “apatico e noioso” e di non darle abbastanza attenzioni: “Se lui è così ora, pensa se un domani avremo dei figli. È un tossico del telefono, tu parli e lui guarda il telefono”. Da parte sua, Mirko ha puntato il dito contro di lei: “È lei che mi ha fatto diventare così“.

In una puntata, infatti, a mandare su tutte le furie Mirko, tuttavia, è stata la scelta di Perla di farsi fare un massaggio ai piedi dal tentatore Emanuele: “Io mi stavo a fare problemi per parlare con le ragazze e lei si sta facendo fare il massaggio dopo un giorno?”. Nel corso della puntata il 26enne si è sfogato raccontando un recente episodio della loro relazione: “Qualsiasi cosa faccio ultimamente, per lei non è mai quella giusta. Io avevo pensato verso dicembre di farle la proposta di matrimonio, ma al suo compleanno, per farle una sorpresa, organizzai una festa. Al momento della torta lei, scura in volto e triste, litigammo tutta la notte perché non era quello che si aspettava. Credo che lei sia infelice a stare con me, è più facile scaricare la colpa su di me”.