Paolo Masella, chi è il macellaio del Grande Fratello 2023: vita privata, carriera, social

Chi è Paolo Masella del Grande Fratello 2023, vita privata e carriera

Nato a Roma il 15 dicembre 1997, Paolo Masella ha 25 anni ed è uno dei concorrenti “nip” dell’edizione 2023 del Grande Fratello. Macellaio di professione, si è descritto come un ragazzo all’antica e afferma di non aver mai avuto tempo di vedere neanche una puntata del GF: “Arrivo a casa tardi e al mattino mi alzo all’alba: come faccio?”. Paolo Masella ama andare in palestra e soprattutto viaggiare: “Ultimamente ho cominciato a viaggiare da solo. Ora ho l’obiettivo di vedere le sette meraviglie del mondo”.

È cresciuto con sua madre, rimasta sola dopo il divorzio dal padre di Paolo sul quale non si hanno notizie. Masella afferma di aver scelto di partecipare nel tentativo di regalarle una bella vita: ” Il mio sogno è non farla più lavorare. Se c’è un modo per evitarlo lo farei. Vincerlo o no non mi interessa ma voglio che mia mamma alla sera dorma, si rilassi, resti a casa. E magari cominci a viaggiare. Se ci viene con me ne sarei felicissimo”.

Vita privata e social network, cosa sappiamo di lui?

Un’altra particolarità di Paolo Masella è il suo totale rifiuto dei social network. Il macellaio, infatti, è impossibile da trovare su Instagram, Facebook o TikTok. Per quanto riguarda la sua vita privata e sentimentale, Masella afferma che la sua professione lo ha spesso aiutato a conoscere belle ragazze: “Tra una fettina e l’altra le occasioni non mancano in macelleria. A volte qualche cliente mi lascia il numero di telefono al posto dei soldi…”. Ciononostante, il gieffino si dichiara ancora single. Riuscirà a trovare l’amore nella casa del GF?