GF 2023, anticipazioni puntata 15 novembre: cambia il palinsesto per il reality

GF 2023, le anticipazioni della puntata di mercoledì 15 novembre. Il reality show di Alfonso Signorini cambia giorno, dalle novità del palinsesto alle ultime chicche in casa. Chi è più in bilico tra i concorrenti al televoto?

GF 2023, anticipazioni puntata 15 novembre: cosa succederà stasera?

Tanti cambiamenti in arrivo per il Grande Fratello 2023. La seconda puntata settimanale del GF non andrà più in onda di giovedì ma di mercoledì a partire da stasera, 15 novembre. È solo il primo di una serie di assestamenti del palinsesto per il reality show di Alfonso Signorini, rinnovato fino a marzo ma sempre in bilico per gli ascolti altalenanti. Il conduttore dirà inoltre addio al doppio appuntamento settimanale a fine novembre, rinunciando al lunedì quantomeno fino a gennaio.

C’è bisogno di un po’ di pepe in casa per riconquistare il pubblico e gli autori del GF puntano tutto su Mirko Brunetti e la faida tra le donne della sua vita. L’ingresso della sua ex Perla Vatiero è imminente, è stato solo rimandato per colpa del Covid-19. A Perla potrebbe seguire la sua rivale di Temptation Island, l’ex tentatrice e fidanzata di Mirko Greta Rossetti, ancora preoccupata per le eccessive attenzioni di Angelica Baraldi nei confronti del suo uomo: “Se entrerei in casa? Assolutamente sì, avrei modo di vedere come si comporta Mirko. A parte che io non mi tiro indietro a niente e nessuno, soprattutto quando si parla di Mirko. Sono pronta a tutto, quindi sì”.

La puntata di stasera darà senz’altro spazio alle battaglie per il cuore di Mirko, una delle sottotrame più piccanti di questo GF 2023. Tra gli altri possibili argomenti ci sono la rottura al veleno tra Giuseppe e Beatrice, i bisticci tra Paolo e Letizia e la possibile squalifica di Anita Olivieri.

I nominati e i sondaggi, chi è più a rischio tra i gieffini al televoto?

Tra i sei concorrenti in nomination, sono tre i gieffini più a rischio per questa sera. Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares dominano i sondaggi come al solito, accompagnate da una tranquillissima Anita, stabile sul podio con voti tra il 15% e il 24%. A dividersi le briciole sono Massimiliano Varrese, Rosy Chin e Ciro Petrone. La chef del web è data all’ultimo posto su Reality House, con appena il 2% dei voti, e su Isa e Chia, dove ha il 3%, a pochi punti da un Varrese fermo al 6%. Per Forumfree è Ciro a rischiare, con appena il 2.66% delle preferenze. Rosy non è troppo lontana con il 3.12%, mentre Massimiliano è più tranquillo con il 10%. Dopo l’eliminazione di Jill Cooper lo scorso lunedì il meno votato dovrebbe rischiare “solo” un posto al prossimo televoto eliminatorio, ma non si può escludere la possibilità di un televoto flash in puntata. Come andrà a finire?