Massimiliano Varrese, chi è l’attore al Grande Fratello 2023: vita privata, carriera, figlia

Chi è Massimiliano Varrese, attore di cinema e tv nel cast del Grande Fratello 2023. Dagli esordi come ballerino e cantante negli anni Novanta, alla passione per le arti marziali e mental coaching. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Massimiliano Varrese del Grande Fratello 2023, vita privata e carriera dell’attore

Nato a Roma il 5 gennaio 1976, Massimiliano Varrese ha 47 anni ed è un noto attore di cinema e tv nel cast del Grande Fratello 2023. Fin da giovane in cerca dell’occasione giusta nel mondo dello spettacolo, si fa le ossa partecipando a diversi spot e campagne pubblicitarie verso la fine negli anni Novanta. Nel 1998 viene lanciato da Raffaella Carrà nel suo Carramba! Che fortuna, dove inizia a farsi notare come cantante e ballerino. Negli anni successivi Varrese trova il suo spazio in molti musical teatrali, per poi fare il suo debutto come attore in tv nella miniserie Operazione Odissea.

Pian piano l’attore diventa sempre più presente sul piccolo schermo, recitando in serie di successo come Il bello delle donne, Grandi Domani e Carabinieri e anche partecipando a programmi come Stasera pago io ed Anteprima Festivalbar. Nel 2002 arriva anche il suo esordio al cinema, al fianco di Valerio Mastandrea in Velocità Massima. Tra i suoi film più noti ricordiamo anche Fuoco su di me, Alice, Il figlio più piccolo e Affittasi vita. Nel 2019 è stato un concorrente di Amici Celebrities, spin-off dell’omonimo talent di Maria De Filippi, talent show in cui ottiene il secondo posto dietro Pamela Camassa.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Negli ultimi anni Massimiliano Varrese ha dedicato molto tempo alla sua passione per le arti marziali, lavorando anche come trainer di Judo e Kudo. L’attore si è inoltre affermato come coach olistico e scrittore. Nel 2023 pubblica il suo secondo romanzo, Il mio guru sgangherato, spesso pubblicizzato sul suo profilo Instagram, dove ha raccolto quasi 80mila follower.

View this post on Instagram A post shared by 𝙈𝘼𝙎𝙎𝙄𝙈𝙄𝙇𝙄𝘼𝙉𝙊 𝙑𝘼𝙍𝙍𝙀𝙎𝙀 (@massimilianovarrese)

Vita privata, ex moglie e figlia

Per diversi anni Massimiliano Varrese è stato sentimentalmente legato all’attrice e conduttrice Valentina Melis. I due si incontrano per la prima volta sul set dello spettacolo teatrale dedicato a Tre Metri Sopra al Cielo, per poi convolare a nozze nel 2015. Dal loro amore è nata l’unica figlia del gieffino, Mia, nata nel 2017. Con il suo ingresso nella casa del GF, tuttavia, Varrese si è dichiarato single, lasciando intendere che la sua storia con Valentina si sia conclusa. Durante le sue prime settimane all’interno della casa, infatti, ha fatto insistentemente la corte alla coinquilina Heidi Baci, che ha però più volte respinto le sue avances.