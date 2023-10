Jill Cooper, chi è la personal trainer al GF 2023: vita privata, marito, figlia

Chi è Jill Cooper, personal trainer televisiva nel cast di concorrenti del Grande Fratello 2023. Scopriamo qualche informazione in più sulla conduttrice, sulla sua vita privata e sulla sua carriera sul piccolo schermo.

Chi è Jill Cooper del Grande Fratello 2023, vita privata e carriera

Nata a Wichita, nel Kansas, il 21 agosto 1968, Jill Cooper ha 55 anni ed è un personaggio televisivo statunitense, celebre personal trainer dei vip nel cast del Grande Fratello 2023. Naturalizzata italiana, Jill vive nel Bel Paese da molti anni. Ha studiato alla Tisch School of the Arts di New York, per poi laurearsi in International Business all’Università Americana di Roma. Fa il suo esordio in tv come valletta, per poi farsi un nome come personal trainer televisiva nei primi anni Duemila. Conduce diversi programmi di televendite per prodotti sportivi ed aiuta molti grandi nomi del mondo dello spettacolo a tenersi in forma. Negli anni ha lavorato infatti con Paola Barale, Maria De Filippi, Alessia Marcuzzi, Pamela Prati e Paola Perego. Negli anni fa Cooper da insegnante di fitness ad Amici e gestisce rubriche televisive in programmi come Unomattina Weekend e Detto fatto. Pubblica inoltre diversi libri sul fitness e un’intera collana di DVD con Donna Moderna.

Jill Cooper nel cast del GF 2023: “Con me c’è da faticare”

Nell’ottobre del 2023 Jill Cooper si è unita al cast del Grande Fratello come concorrente. “Sono una personal trainer e un’esperta di benessere. Dove ci sono io, c’è bisogno di faticare.” –ha affermato l’esperta di fitness durante la presentazione- “Sono spumeggiante, solare, dura, competitiva. Sono una donna alfa. O mi ami o mi odi. Sono una persona che ama lo sport. Mi alleno per mangiare, per vivere. Non mi alleno per dimagrire. Mi alleno tutti i giorni”. Non è la prima volta che Cooper partecipa ad un reality show, né è la sua prima volta all’interno della casa più spiata d’Italia. Dal 2011, infatti è spesso stata ospite del GF nel ruolo di allenatrice per i concorrenti, di cui seguiva gli esercizi fisici a cadenza settimanale. Nel 2014 ha inoltre preso parte a My Bodyguard, reality show di Agon Channel, nel ruolo di trainer coach. La sua prima esperienza da concorrente arriva invece nel 2017, quando affianca Antonella Elia nella sesta edizione di Pechino Express.

Vita privata: marito, figlia

Jill Cooper è madre di una figlia di 28 anni, Veronica, nata da un suo precedente matrimonio sul quale non si hanno molte notizie. Ad oggi la personal trainer è sposata con Alessandro Carbone, suo marito dal 2007. “L’ho sposato per un motivo.” -scriveva Jill su Facebook dopo le nozze- “La sua saggezza.”. Si possono trovare ogni tanto scatti della coppia sul profilo Instagram dell’allenatrice, che ad oggi conta quasi 240mila follower.