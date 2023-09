Grecia Colmenares, chi è l’attrice al Grande Fratello 2023: vita privata, carriera, età, marito, figlio

Chi è Grecia Colmenares, attrice venezuelana e concorrente del Grande Fratello 2023. Interprete venezuelana molto nota negli anni Ottanta e Novanta, ha partecipato anche all’Isola dei Famosi. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Grecia Colmenares, vita privata e carriera dell’attrice del Grande Fratello 2023

Nata a Valencia, capitale del Carobodo in Venezuela, il 7 dicembre 1962, Grecia Colmenares ha 60 anni ed è una storica attrice, molto nota tra gli anni Ottanta e Novanta, nel 2023 concorrente del Grande Fratello 17. Si avvicina al mondo della recitazione all’età di 13 anni, quando partecipa ad un casting dell’emittente venezuelana RCTV. Colmenares colpisce subito un produttore, che la lancia come comparsa ed attrice di supporto in diverse telenovelas locali. È proprio grazie alle soap opera che Grecia ottiene una grande fama internazionale. Dopo il suo primo ruolo da protagonista nel 1981, Rosalinda, recita anche nella serie Azucena. Nel 1985 Grecia Colmenares si afferma definitivamente grazie alla telenovela Topazio, che si rivela un successo non solo in Venezuela, ma anche in tutta l’America Latina e in molti paesi d’Europa, tra cui l’Italia.

Negli anni successivi Colmenares recita in molte altre soap opera, prodotte sia in Sudamerica che in Italia, che entrano nel cuore degli spettatori di mezzo mondo. Tra queste ricordiamo Maria, Grecia, Ribelle, Primo Amore, La voce del Signore, Manuela e I due volti dell’amore. L’attrice è apparsa anche al cinema in tre occasioni negli anni Ottanta, con le pellicole Los criminales, Un país… un destino e Agua que no has de beber. Nel 2019 torna a far parlare di sé in Italia con la sua partecipazione alla quattordicesima edizione de L’isola dei famosi. La sua esperienza come naufraga dura però solo 18 giorni: Grecia è la quarta concorrente a lasciare il programma, eliminata nella terza puntata. Nel 2023 l’attrice si è rimessa in gioco in un reality show, entrando nella casa del GF.

Vita privata: mariti, figlio

In passato Grecia Colmenares è stata sposata con l’attore e conduttore venezuelano Henry Zakka. La loro relazione dura molto poco, ma i due, nonostante tutto, restano in buoni rapporti. In seguito Grecia ha sposato l’imprenditore Marcelo Pelegri, padre del suo unico figlio, Gianfranco Pelegri. Dopo il divorzio da Marcelo l’attrice scomparve per molto tempo dalla vita del figlio: “Se ne è andata proprio quando avevo più bisogno di lei, ma non le serbo rancore”. Oggi i due hanno ricostruito il loro rapporto: “Oggi i nostri rapporti sono idilliaci, a mamma è impossibile tenere il muso, basta un suo sorriso per illuminarmi la giornata”.