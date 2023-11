Ciro Petrone, chi è l’attore napoletano al GF 2023: vita privata, carriera, film

Chi è Ciro Petrone, attore napoletano tra i concorrenti del GF 2023. Lanciato verso il successo da Gomorra nel 2008, ha partecipato a molte serie televisive e reality show. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Chi è Ciro Petrone del GF 2023, vita privata e carriera dell’attore

Nato a Napoli l’11 ottobre 1987, Ciro Petrone ha 36 anni ed è un noto attore napoletano nel cast del Grande Fratello 2023. Fin da ragazzino appassionato di cinema e recitazione, da giovane aiuta suo padre al suo banco frutta a Pignasecca. Trova la sua grande occasione quasi per caso, quando una ragazza lo nota e gli scatta qualche foto per il casting di un film. È in questo modo che nel 2008 ottiene un ruolo di spicco in Gomorra, film di Matteo Garrone ispirato all’omonimo libro inchiesta di Roberto Saviano. Grazie a questa parte Petrone inizia a trovare spazio nel mondo del cinema e della televisione.

Nel corso della sua carriera ha lavorato nuovamente con Garrone nelle pellicole Reality e Pinocchio, con i Manetti Bros in Song’e Napule e Ammore e malavita e con Susanne Bier in Love is all you need. Petrone appare inoltre in molte serie tv di spicco come L’ispettore Coliandro, Il caso Enzo Tortora e La vita promessa. L’attore si è fatto conoscere da un ampio pubblico anche grazie a diverse partecipazioni a reality show e programmi di intrattenimento. Prima di entrare nella casa del GF, infatti, ha partecipato alla quarta e ultima edizione de La fattoria, arrivando al quinto posto, e all’edizione 2019 di Temptation Island Vip. Nel 2017 è stato inoltre uno degli opinionisti di Pomeriggio 5.

Vita privata: fidanzata, Instagram

Ciro Petrone è fidanzato dal 2011 con la sua attuale compagna, Federica Caputo. Più giovane dell’attore di nove anni, ha studiato Giurisprudenza a Napoli. La coppia ha attraversato molti momenti difficili nel corso degli anni, che li hanno portati a partecipare insieme a Temptation Island Vip nel 2019. Oggi i due sono ancora innamorati, anche se la loro relazione non è tutta rose e fiori. “Sono fidanzato con Federica. Siamo insieme da 12 anni… sono tanti.” -ha spiegato Petrone agli altri concorrenti del GF 2023- “Anche se negli ultimi periodi stiamo attraversando qualche momento no. Dopo 7 anni di fidanzamento con Federica ho partecipato a Temptation Island. Quando mi hanno detto che non aveva accettato il falò di confronto non ho capito più niente”. Ciro e Federica appaiono spesso insieme sul profilo Instagram dell’attore, che ad oggi conta oltre 75mila follower.