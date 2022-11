Supermercati e negozi aperti oggi, 1 novembre: orari e informazioni utili. Quali punti vendita chiuderanno in occasione della Festa di Ognissanti? Quali invece continueranno normalmente le proprie attività?

Oggi, 1º novembre, è la Festa di Ognissanti, giorno dedicato alla celebrazione di tutti i Santi della tradizione cristiana, compresi quelli non canonizzati. In diversi settori è considerato un giorno festivo, per questo molti italiani si chiedono quali supermercati e negozi rimarranno invece aperti.

Ci sono buone notizie per chi abbia bisogno di fare la spesa all’ultimo minuto, buona parte delle catene di supermarket rimarranno aperte senza variazioni d’orario. È questo il caso per i punti vendita Pim, Bennet, Coop, Lidl e Panorama. Si possono attendere alcune variazioni d’orario per i negozi Esselunga, aperti dalle 7.30 alle 22 a parte alcune eccezioni che osserveranno orari mattutini posticipati, e per quelli Conad, per i quali potrebbero registrarsi variazioni di negozio in negozio.

Centri commerciali e outlet: dove andare ad Ognissanti

Buone notizie anche per chi voglia dedicare la giornata del primo novembre allo shopping. Anche i centri commerciali dovrebbero approfittare di Ognissanti per aperture straordinarie, così da approfittare dell’ingente influsso di clienti. Discorso simile anche per punti vendita specializzati come Ikea, Decathlon, Media World e Leroy Merlin, che rimarranno aperti normalmente ad Ognissanti. Per quanto riguarda i negozi Unieuro, Euronics, Expert e Trony, invece, la situazione può variare a livello locale: alcuni punti vendita potrebbero restare chiusi.

Gli outlet come Barberino, La Reggia, Palmanova Village e Scalo Milano, dovrebbero mantenere i normali orari d’apertura, di norma compresi tra le 10 e le 21.