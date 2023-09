Rosy Chin, chi è la chef al Gf: vita privata, origini, marito, figli

Rosy Chin è una chef, concorrente del Grande Fratello edizione 2023/2024 condotta da Alfonso Signorini.

Chi è Rosy Chin

Rosy Chin, che ha attualmente 37 anni, è nata a Milano il 3 novembre 1985 ed è una chef di origini cinesi. È cresciuta in una famiglia di ristoratori e ha seguito la medesima strada dei suoi genitori. Prima di avviarsi alla carriera di chef, ha frequentato la scuola alberghiera.

Tra i suoi piatti più famosi troviamo i futomaki di salmone e granchio con scaglie di Parmigiano Reggiano e la carbonara di mare con bottarga giapponese e saké.

Lavoro

Oggi Rosy gestisce un ristorante di successo a Milano ed è conosciuta come The Queen of Sushi. È grata alla cucina perché l’ha aiutata a lenire le ferite di un passato in cui si sentiva diversa. “Ho avuto un bruttissimo rapporto con il cibo, per me era un nemico – ha infatti raccontato – ogni problema lo annegavo nel cibo. Ero completamente differente da adesso, avevo 60 chili di rabbia, 60 chili di responsabilità in più addosso. Ma poi alla fine ho pensato solo ai miei bambini, loro si meritano una mamma ancora più dinamica, con più voglia di insegnargli quanto è bella la vita. Io avevo bisogno di rinascere, poi ho trovato l’armonia e il cibo è diventato il mio più grande alleato”.

Marito e figli

Rosy ha tre figli ed è sposata con Paolo La Quosta, chef e collega.