Chi è Angelica Baraldi del Grande Fratello: Miss Mondo, fidanzato, lavoro

Angelica Baraldi, 26 anni, è una nuova concorrente “non vip” del Grande Fratello 2023/2024 condotto da Alfonso Signorini. Ecco cosa sappiamo di lei.

Chi è Angelica Baraldi

Angelica Baraldi, 26 anni, è una nuova concorrente del Grande Fratello 2023/2024. Nata a Modena il 22 luglio 1997, dopo la laurea in Economia e Marketing ha lavorato prima al Giro D’Italia per la Segafredo e poi per la squadra di pallacanestro Virtus Segafredo Bologna. Si è poi trasferita a Roma, dove vive tutt’ora e dove lavora come account manager di una società informatica.

La concorrente in passato si è qualificata alle finali di Miss Mondo Italia, ma ha deciso di ritirarsi per dedicarsi all’università e poi al suo lavoro.

L’ingresso al Grande Fratello

Angelica Barardi fa parte del cast del Grande Fratello vip “non vip”, che per la prima volta vuole farsi conoscere in televisione. Molto determinata, partecipando al programma vuole dimostrare di essere una vincente e di potercela fare da sola.

Vita privata

La ragazza prima di entrare nella casa ha dichiarato di essere fidanzata con un ragazzo di nome Riccardo. Su di lui ha detto nella sua clip di presentazione al Gf che “ha riempito le mancanze che ho. Il vestito per questo video lo ha scelto il mio ragazzo, lui è più bravo di me in queste cose”.

Ha dichiarato di avere un rapporto conflittuale con la sua famiglia, che ha definito “ingombrante”.