Perché Domenica In finisce prima oggi? Orari e ospiti del 4 dicembre

Perché Domenica In finisce prima oggi 4 dicembre?

Dopo una settimana di pausa torna su Rai 1 il consueto appuntamento con Domenica In. Il ritorno del varietà condotto da Mara Venier avrà, tuttavia, una durata più breve del solito. La signora della domenica entrerà nelle case degli italiani al solito orario, alle ore 14, ma la puntata terminerà alle 15.30.

Dopo un breve notiziario, infatti, è in programma la terza partita degli ottavi di finale dei Mondiali di Calcio Qatar 2022. Ieri hanno passato il turno l’Argentina e l’Olanda, battendo rispettivamente l’Australia e gli Stati Uniti. Oggi pomeriggio, alle 15.40, i campioni in carica della Francia affrontano la Polonia.

Gli ospiti di oggi, chi ci sarà in studio con Mara Venier?

Nonostante le tempistiche ridotte, Mara Venier ha in programma una puntata coi fiocchi.

Tanti intriganti ospiti saranno i protagonisti di questo nuovo appuntamento con Domenica In. Ci sarà un momento dedicato al cinema, con tutto il cast di Vicini di casa, la nuova commedia con protagonisti Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Vinicio Marchionni e Valentina Lodovini. Sarà presente in studio anche il regista Paolo Costella.

C’è spazio anche per la musica, con il rapper Irama, che presenterà il suo nuovo singolo Alì, e il cantautore Shel Shapiro, che canterà con la sua band Troppa realtà.

In studio anche l’attore Michele Placido e la giovanissima Angelica Kazankova, che presenteranno Orlando, film di Daniele Vicari fuori concorso al Torino Film Festival.

Infine, ci sarà il consueto talk dedicato a Ballando con le stelle, con ospiti Guillermo Mariotto, Rossella Erra, Anna Pettinelli, Carolyn Smith e i ballerini vip Ema Stokholma e Alex Di Giorgio. In studio anche l’ultimo ballerino per una notte, Cristiano Malgioglio, che coglierà l’occasione per presentare il suo nuovo programma, Mi casa es tu casa, in onda su Rai 2 dal 7 febbraio.