Anna Pettinelli, chi è: fidanzato, figlia, Amici, Temptation Island, radio

Anna Pettinelli è una speaker radiofonica con esperienza anche in televisione in diversi programmi del mondo dello spettacolo.

Anna Pettinelli è una speaker radiofonica ma ha sviluppato la sua carriera anche nel mondo dello spettacolo televisivo. Dal 2019 è insegnante di canto alla scuola di Amici. Durante la sua carriera ha presentato due volte il Festival di Sanremo e ha avuto una parte anche nel film “Sapore di mare”.

Anna Pettinelli, chi è: vita privata

Anna Pettinelli è nata a Livorno il 28 gennaio 1957. Ha impostato la sua carriera nella radio e nella televisione. Ha condotto sei edizioni di Discording e ben due edizioni del Festival di Sanremo, nel 1983 e nel 1986. Inoltre ha presentato Un disco per l’estate nel 1984 e nel 1985.

Nel 2009, Anna è stata opinionista alla quarta edizione del reality show La Fattoria, e talvolta ha partecipato a Pomeriggio Cinque, la trasmissione condotta da Barbara D’Urso. Ha anche lavorato al cinema: ha recitato in Sapore di mare 2 – Un anno dopo nel 1983 e, in anni più recenti, in Forever Young. In Rai è stata opinionista di Vieni da Me condotto da Caterina Balivo.

Anna Pettinelli: fidanzato

La Pettinelli è fidanzata con l’attore e doppiatore Stefano Macchi. Tra i due ci sono circa 20 anni di differenza.

Anna Pettinelli: figlia

Da una relazione passata, ha avuto una figlia: Carolina Russi è nata nel 1993, ed è conosciuta per aver partecipato alla seconda edizione di The Voice.

Anna Pettinelli: radio

Ha iniziato da ascoltatrice, Anna è stata invitata dalla speaker a passare in redazione. Arrivata negli studi accompagnata da suo padre, ha scoperto che la ragazza che l’aveva invitata si era sentita male. Gli altri conduttori le hanno chiesto di rimanere in diretta con loro e da quel momento ha scoperto di avere un grande talento.

Da Temptation Island ad Amici

Nel 2019 ha partecipato col fidanzato Stefano Macchi all’edizione Vip di Temptation Island. Dal 2019 è entrata a far parte della scuola di Amici in qualità di coach di canto.