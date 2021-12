Chi è Valentina Lodovini: età, carriera, vita privata, film

Valentina Lodovini è un’attrice che ha recitato in diversi film tra cui 10 giorni con Babbo Natale in onda su Canale 5 martedì 14 dicembre.

Chi è Valentina Lodovini

Valentina Lodovini nasce il 14 maggio 1978 ed ha origini umbre. Cresciuta a Sansepolcro con la sua famiglia, è diplomata al liceo scientifico. Successivamente, però, decide di iniziare a guardare al mondo dello spettacolo e si diplomerà nel 2004 presso il centro sperimentale di cinematografia di Roma. La sua carriera televisiva, comunque, prende il via tramite le fiction e in primo luogo recita in Io e mamma, Distretto di polizia, 48 ore e Incantesimo. Assieme a Paola Cortellesi partecipa al programma Nessundorma e nel 2004 recita nella pellicola Ovunque sei. Nel 2005, assieme a Paolo Sorrentino, recita in L’amico di Famiglia e A casa nostra. Nel 2008 sulla Rai partecipa alla miniserie televisiva Coco Chanel dedicata alla stilista di moda e reciterà anche in Fortapàsc che parla della vita del giornalista Giancarlo Siani.

La carriera dal 2010 in avanti

Nel 2010 continua a partecipare a pellicole importanti e di successo come Benvenuti al Sud di Claudio Bisio. Assieme a Luca Argentero e Alessandro Gassman è nel film La donna della mia vita e sempre con Bisio sarà nel cast di Benvenuti al Nord e Ma che bella sorpresa.

Vita privata e fidanzato

Valentina Lodovini, attualmente, è una donna single. L’attrice, stando alle indiscrezioni, ha avuto in passato una love story con il regista Marco Risi. Dal 2010 al 2016, inoltre, ha avuto una lunga storia d’amore con il suo ex, dopo la quale non ha voluto reimpegnarsi (almeno fino ad ora) con nessun altro uomo. Riguardo al suo desiderio di diventare mamma ha fatto sapere che l’avere un figlio non rappresenta per lei una necessità. Ha una pagina Instagram seguita da più di 300 mila followers.