Chi è Shel Shapiro: età, Rokes, vita privata, figli, carriera

Shel Shapiro è un cantante, produttore discografico e attore britannico naturalizzato italiano, noto per essere stato l’ex frontman dei Rokes. Nato a Londra il 16 agosto del 1943, ha 78 anni. Nato da una famiglia ebraica di origini russe, fa il suo debutto in Italia con il gruppo Shel Carson Combo, che cambierà poi il nome in The Rokes. Il gruppo raggiunge il successo in Italia, vendendo più di 5 milioni di dischi, ma nel 1970 il gruppo si scioglie.

Successivamente intraprende la carriera di cantante solista incidendo l’album Mi chiamo David. Tra i principali successi ci sono le canzoni “Ma che colpa abbiamo noi” e “E’ la pioggia che va”.

Vita privata

Il cantante Shel Shapiro si è sposato nel 1969 con Maria Lina Carreri, ex fotomodella e miss Cinema 1962 (la donna, però, è venuta a mancare nel 1992 dopo che si tolse la vita). Assieme hanno avuto la figlia Malindi.

Successivamente, il cantante si è sposato nuovamente con Cristina Rivetti dalla quale ha avuto due gemelli, Ginevra e Pietro. Nel 1997 i due si sono separati.

Attivismo sociale

Il cantante è iscritto al Partito Radicale Transnazionale ed è noto per essere una personalità impegnata nel sociale e sostenitore di diverse associazioni senza scopo di lucro. È testimonial di Change Onlus, Fondazione Aspremare e Hanuman Onlus.